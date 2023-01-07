收到網路匿名勒贖信 華航急報警全面調查中
華航近日收到匿名網路勒贖信件，該公司表示，第一時間啟動防禦應變措施，確認各項資通系統作業正常，未影響航班營運，也無會員資料遭不當使用事件產生，已立即報警及依法通報主管機關，並全力協助警方調查。
華航表示，匿名信件內容疑似以索取金錢為目的，全案已由警方調查中，也確認所有系統並無信件內容所說疑慮。對於任何非法行為強烈譴責，也提醒華夏會員定期修改密碼，並妥善保管自身帳號密碼，以保障個資安全，也勿將資料交付他人，避免遭不當利用。
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