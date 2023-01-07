新年初1次2例...雲林土雞場感染H5N1 撲殺1.6萬隻雞

雲林縣去年12月接連爆發3例禽場感染新型H5N1高病原性禽流感，新的一年才剛開始，元長鄉、台西鄉今各新增1處土雞場確診，動植物防疫所表示，已完成近1萬6000隻雞隻撲殺銷毀作業，並執行場區及周邊環境清潔消毒，防堵疫情擴散。

雲林縣首例新型H5N1高病原性禽流感案例在去年12月8日爆發，台西、崙背、元長等鄉也陸續傳出4例確診禽場。防疫所所長廖培志表示，這波H5N1禽流感疫情肆虐全球，台灣也難倖免，至今共有25場禽場染疫，加上H5N2禽流感疫情及近日寒流，禽隻狀況面臨險峻考驗。

廖培志說，禽流感疫情持續升溫，全台9成確診禽場同為H5N1病毒，雲林縣去年9月主動觀察到日本、韓國進入流行期，隨即傳送預警簡訊通知縣內禽場加強防疫，尤其是候鳥遷徙途經的沿海、濕地附近禽場，更需特別留意。

廖培志提醒，禽場除應落實門禁管制管理工作，加強人員、車輛、運輸載具等進出清潔和消毒作業，最重要的是要加裝圍網，阻隔外來鳥種親近而可能造成交叉汙染。另防疫所持續追蹤並輔導復養，嚴格執行場區環境病毒檢測，要求各場做到零病毒，防範病毒散播；若發現飼養家禽有異常死亡或狀態，請即時撥打專線0932690674通報。 雲林縣動植物防疫所撲殺元長、台西2鄉感染H5N1的土雞場雞隻後，全面清消場區周邊環境。記者陳苡葳／翻攝 雲林縣動植物防疫所撲殺元長、台西2鄉感染H5N1的土雞場雞隻後，進行場區環境清消。記者陳苡葳／翻攝

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