2年來首2例腸病毒重症 5個月大女嬰加護病房治療中

冬季嚴防腸病毒！疾管署今日公布新增2例腸病毒併發重症確定病例，分別為北部7歲男童、5個月大女嬰，是2021年來首2例確定病例。疾管署副署長莊人祥提醒民眾，一年四季都有腸病毒活動，成人、幼兒均有感染可能，隨邊境開放，國內放寬新冠防疫政策，腸病毒流行風險持續上升，民眾不可掉以輕心。

莊人祥表示，7歲男童自去年12月26日出現頭痛、無力、噁心、想吐症狀，伴隨極輕微上呼吸道症狀，12月20日症狀持續未改善收治住院，次日出現左上肢無力、步態不穩等症狀，12月30日由醫院通報腸病毒感染併發重症，並於今年1月7日醫院上傳驗出克沙奇A2型，後續經治療後病況穩定，目前已出院。

另外，5個月大女嬰於去年12月22日出現咳嗽、有痰症狀至診所就醫，12月30日因無呼吸心跳，立即急救後送醫治療，院方通報疑似腸病毒感染併發重症，今年1月6日經檢驗確定為腸病毒D68型感染，目前於新生兒加護病房住院治療中。

疾管署監測資料顯示，2022年12月25日至12月31日，國內腸病毒門急診就診共計1117人次，較前一週975人次上升14.6%，近期呈緩升趨勢，另實驗室監測資料顯示社區中仍有腸病毒活動；而腸病毒併發重症病例，2022年累計2例，前例病例為2020年發病確診。

莊人祥表示，近期腸病毒疫情相較往年仍屬低點，原因是新冠防疫期間，民眾配合防疫政策，包括戴口罩、勤洗手、保持社交距離、減少出入公共場所機會等，使腸病毒確診及就診人數明顯下降，但近期逐步放寬政策，腸病毒流行風險持續上升，請民眾不可掉以輕心，應確實做好手部衛生，並注意環境清潔與消毒，以降低病毒傳播的機會。

疾管署表示，腸病毒傳染力強，民眾應加強注意居家、學習環境的清潔，時常清洗、消毒幼兒常接觸的物品及玩具（尤其是帶毛玩具），並落實「濕、搓、沖、捧、擦」洗手五步驟；家中幼童如感染腸病毒，應在家休息並避免與其他幼兒接觸，以防將病毒傳染給其他嬰幼兒，造成交叉感染。另提醒腸病毒D68型症狀以發燒、流鼻水、咳嗽為主，較少出現疱疹性咽峽炎或手足口症等典型腸病毒表現，籲請民眾如發現家中嬰幼兒有急性肢體無力，應儘速送醫。

疾管署提醒，5歲以下嬰幼兒為腸病毒重症高危險群，在嬰幼兒感染腸病毒後的7天內，家長與其他照顧者要特別注意其病情變化，如發現家中嬰幼兒出現嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力或麻痺、肌躍型抽搐（無故驚嚇或全身肌肉突然收縮）、持續嘔吐與呼吸急促、心跳加快等腸病毒重症前兆病徵，請儘速送到大醫院接受治療，以掌握治療黃金時間。

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