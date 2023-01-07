快訊

批超徵稅收是「行政失靈」引黨內炸鍋 高嘉瑜出面道歉了

怒嗆民進黨台南黑金勾結 館長：當台灣人都死了？

蕭景田改1500萬交保再躲羈押 士院曝關鍵2原因

小三通春節專案首日37名旅客 全面採檢唾液PCR

中央社／ 台北7日電
7日，首批從廈門搭乘小三通客輪返鄉的金門鄉親。（廈門口岸單位提供）
7日，首批從廈門搭乘小三通客輪返鄉的金門鄉親。（廈門口岸單位提供）

中國疫情升溫，自1月1日起，加強當地來台旅客入境採檢，目前整體陽性率約21%。今天是小三通春節專案首日，指揮中心發言人莊人祥表示，共協助37名旅客返金馬，同樣將全面採檢。

因應中國COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續，台灣從今年1月1日至31日，實施中國航班入境旅客加強檢疫方案，在機場採檢唾液PCR，1月7日開始的小三通春節專案比照辦理，在船班抵達金馬後，對乘客進行唾液PCR，同時配合7天自主防疫及自我篩檢。

據中央流行疫情指揮中心統計，1月5日自中國入境來台旅客採檢情形，分別為桃園國際機場1000人、松山機場146人、高雄機場138人；採檢陽性人數共計286人，以桃園機場234人最多，接著依次為高雄37人、松山15人，總體陽性率為22.3%。

莊人祥下午接受媒體聯訪表示，1月1日至5日的陽性率平均為21%，目前都是在這個平均數字上下游移，推測中國可能已有一波疫情，預計下週一公布基因定序結果。

今天是小三通首日，莊人祥說，共採檢37名旅客，待結果出爐將另行公布。

此外，台北市立聯合醫院胸腔內科主治醫師蘇一峰昨天在臉書（Facebook）表示，一名台商返台後確診拖好幾天才就醫，慘成「大白肺」插管病危，「留在中國應該是死路一條」，建議對這名個案及中國返台染疫重症者檢驗病毒株。

莊人祥表示，這名個案的檢體已送到指揮中心，採檢若陽性且Ct值26以下，將送基因定序，臨床醫師如有任何疑慮，都可透過感控單位後送檢體；現在邊境已針對中國入境旅客進行唾液篩檢，確診且Ct值26以下，就會送驗，另外也呼籲確診民眾應儘速就醫。

桃園機場 疫情 小三通

延伸閱讀

60歲台商返台3天確診「大白肺」命危 指揮中心將驗檢體

護照換新 指揮中心提醒辦疫苗數位證明時間點

大陸來台入境旅客定序 BA.5.2、BF.7居多 有少數BA.5.1

境外移入確診創新高 莊人祥推測三因素影響

相關新聞

後疫「高端旅遊」看俏！極地郵輪包船 85萬團費賣破7成

去年底國門開，各種後疫時代的旅遊模式大調查紛紛出爐，雖未見報復性旅遊潮，但高端客群卻不受疫情影響，甚至加速圓夢速度，「客...

快筆記！全台「6處賞櫻景點」 櫻花品種、花期一次打包，每週都能出遊踩點拍櫻花

農曆年已經進入倒數，春節期間安排好要到哪裡走春了嗎？全台各地櫻花綻放的消息接連傳來，從北部的陽明山到中部的九族文化村和南部的烏山頭水庫，都有不同品種的櫻花接連開放、為大家帶來春天的信息，推薦大家北中南共六處賞櫻景點，快筆記帶家人或閨密好友感受春天特有的粉嫩身影～

嗶卡會發光！ 台鐵「EMU3000型一卡通」結合LED燈 1月9日限額開賣

台鐵局新引進最美城際列車「EMU3000型新自強號」營運屆滿1周年，與一卡通公司合作推出「EMU3000型立體造型一卡通...

出國注意！ 「疫苗數位證明」日增2萬件 更新護照的「隔日請領」才有效

近期民眾出國人數遽增，「數位新冠病毒健康證明」疫苗數位證明下載數量，由去年11月每日平均約1萬2千件，提升至12月底每日...

搶攻春節熱潮！統一超商「東山服務區」全新開幕　南部服務區首家「麥當勞」進駐

解封後即將迎接春節10天連假，預期國道將湧入大量出遊車潮，統一超商於今天（1月6日）全新開幕「東山服務區」，邀請高公局趙...

1月壽星「台北5家飯店餐飲住宿」一次看！ 3000元免費拿、0元Buffet等統統都有

2023年1月壽星生日快樂！全新的開始、不同的慶祝，UDN小編特地整理台北飯店一月推出的壽星優惠，免費吃、3000元餐飲抵用券與住宿優惠等統統都有，快來看看吧。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。