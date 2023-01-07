小三通春節專案首日37名旅客 全面採檢唾液PCR
中國疫情升溫，自1月1日起，加強當地來台旅客入境採檢，目前整體陽性率約21%。今天是小三通春節專案首日，指揮中心發言人莊人祥表示，共協助37名旅客返金馬，同樣將全面採檢。
因應中國COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續，台灣從今年1月1日至31日，實施中國航班入境旅客加強檢疫方案，在機場採檢唾液PCR，1月7日開始的小三通春節專案比照辦理，在船班抵達金馬後，對乘客進行唾液PCR，同時配合7天自主防疫及自我篩檢。
據中央流行疫情指揮中心統計，1月5日自中國入境來台旅客採檢情形，分別為桃園國際機場1000人、松山機場146人、高雄機場138人；採檢陽性人數共計286人，以桃園機場234人最多，接著依次為高雄37人、松山15人，總體陽性率為22.3%。
莊人祥下午接受媒體聯訪表示，1月1日至5日的陽性率平均為21%，目前都是在這個平均數字上下游移，推測中國可能已有一波疫情，預計下週一公布基因定序結果。
今天是小三通首日，莊人祥說，共採檢37名旅客，待結果出爐將另行公布。
此外，台北市立聯合醫院胸腔內科主治醫師蘇一峰昨天在臉書（Facebook）表示，一名台商返台後確診拖好幾天才就醫，慘成「大白肺」插管病危，「留在中國應該是死路一條」，建議對這名個案及中國返台染疫重症者檢驗病毒株。
莊人祥表示，這名個案的檢體已送到指揮中心，採檢若陽性且Ct值26以下，將送基因定序，臨床醫師如有任何疑慮，都可透過感控單位後送檢體；現在邊境已針對中國入境旅客進行唾液篩檢，確診且Ct值26以下，就會送驗，另外也呼籲確診民眾應儘速就醫。
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