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越南個人觀光簽費用高漲 旅行社團體落地簽省近萬元

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
易飛網推出「峴港美拍輕旅行4日」行程，將帶旅客走訪知名景點。圖／易飛網提供
易飛網推出「峴港美拍輕旅行4日」行程，將帶旅客走訪知名景點。圖／易飛網提供

疫後出國旅遊潮湧現，其中又以價格相對便宜的東南亞國家最夯。易飛網表示，多數國家機票價格皆漲的情況下，東南亞票價漲幅相對較低，但赴越南申辦個人觀光簽證需1萬1000元，常讓旅客卻步，現在旅行社辦理團體落地簽證每人只要約1500元，建議可選擇團體旅遊較划算。

根據交通部觀光局統計，疫情前2019年國人前往泰國旅遊有83萬人次，越南則約85萬人次，已攀升為東南亞旅遊熱點。越南去年3月開放國際旅遊，所有簽證政策恢復至疫情前，旅客赴當地旅遊需先取得入境批文才能辦理簽證，不僅程序繁瑣，整體所需費用也上漲。

易飛網表示，現在赴越南旅遊申辦個人觀光簽證需1萬1000元，旅行社辦理團體落地簽證每人只要約1500元，建議選擇團體旅遊較划算。

易飛網指出，該公司疫後推出「峴港美拍輕旅行4日」行程，將帶旅客走訪峴港代表性地標龍橋、賞韓江畔夜色、朝聖巴拿山黃金佛手橋及法國城堡、穿奧黛遊會安古鎮、體驗燈籠DIY和放水燈、迦南島乘竹籃船賞椰林風光、打卡粉紅大教堂等景點，每人1萬9900元起，行程含稅、含簽證，且全程不進購物站，是想省錢旅客的熱門選擇。

易飛網指出，近期邀請百萬粉絲KOL旅行團參加「峴港美拍輕旅行4日」行程，多數成員是第一次到訪峴港，皆表示與印象中的越南完全不同。該行程搭配台灣虎航班機，有晚去晚回的航班時間優勢，每周三下午4時40分出發、周六晚間7點40分返程，一般上班族不僅只需請假2.5天，更只要花4天時間即可玩足一般5日行程，相關資訊可至易飛網官網查詢。

越南為近年東南亞旅遊熱點。圖／易飛網提供
越南為近年東南亞旅遊熱點。圖／易飛網提供

簽證 易飛網 越南

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