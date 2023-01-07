桃園33萬多戶大停水 張善政：消防局水車待命隨時送水
桃園市台水公司龍潭三坑抽水站直徑1350公釐輸水幹管今天上午7點過後突然破裂，水公司搶修中，預計明天上午搶修完畢，不過已經造成8個行政區至少33萬5776戶停水。
張善政市長今天下午到觀音區參加櫻花電梯救護車捐贈儀式，受訪時表示很多桃園的朋友都有感覺到停水，自來水公司說大概要到明天早上才能復水。
張善政說，市政府非常關切這麼多遭受停水之苦的家庭跟民眾，已經責成消防局龔永信局，編排消防隊的水車準備好隨時待命，還有透過民政局體系讓所有里長知道，停水地區如果有任何一個里，因位在地勢高或管線末梢、水壓低的地點，用水沒有辦法暫時撐過24小時的話，消防局的水車會隨時機動出動，紓解這些急需用水的地方，也請媒體朋友幫忙宣達。
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