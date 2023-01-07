雞蛋每日減產168萬顆 蛋價漲不漲 蛋農這樣說

國內禽流感疫情嚴峻，氣溫忽冷忽熱，雞蛋平均減產一成半，每日缺蛋約168萬顆，消費者擔心春節前雞蛋漲價；全國雞蛋最大產地的彰化縣多名蛋農今天表示，蛋農也是消費者，也感受到通膨的經濟壓力，願意共體時艱過年前不漲價。

今天產地蛋雞飼料價依配方不同，每公斤16.5元至19元，批發蛋價每台斤40.5元，昨天蛋商盤價每台斤50元。最近動物防疫單位接連撲殺感染禽流感的雞蛋，消費者擔心雞蛋產量短少帶動春節前蛋價上漲甚至發生缺蛋危機，可能重演今年年初過年前搶蛋囤蛋的怪現象。

飼養約3萬隻蛋雞的陳姓蛋農表示，地球氣候變遷不穩定，他的蛋雞很健康但受不了冷氣團乍到氣溫驟降，冷氣團離境氣溫驟升，產蛋量從每天120箱銳減至70多箱，現在萬物都漲，大家生活都不是很好過，因飼料沒漲價，他的雞蛋過年前也不漲價。

「我們蛋農也是消費者，什麼都漲，經濟上比以前緊。」洪姓蛋農說，飼料一個半月調漲0.4元至0.5元，最近沒接到春節前漲價通知，今天雞蛋產地批發價每台斤40.5元，最近禽流感等家禽疾病雖不少，他的蛋雞場產蛋量減產約一成，批發蛋價蠢蠢欲動，可是他認為「過得去就好，過年前（蛋價）不要再漲，給大家都好過年。」

彰化縣養雞生產合作社主席林朝良表示，通膨給民眾不小生活壓力，現在雞蛋產地收購價雖沒讓蛋農利潤豐厚，至少「過得去」，他和蛋農都傾向過年前不漲價，只要消費者不搶蛋囤蛋，家裡缺蛋時才買，蛋農和蛋商一定每天有蛋可賣，市場上不會造成哄抬蛋價，過年後雞蛋需求回歸平常，若飼料沒漲個不停，蛋價可以繼續平穩。

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