台灣優質棗領先全球 成南韓首次進口棗

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聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
防檢局今表示，首批輸南韓棗鮮果實已於1月3日完成低溫檢疫處理及輸出檢疫後，空運抵達南韓，並在今日通過南韓邊境查驗程序。圖／防檢局提供
防檢局今表示，首批輸南韓棗鮮果實已於1月3日完成低溫檢疫處理及輸出檢疫後，空運抵達南韓，並在今日通過南韓邊境查驗程序。圖／防檢局提供

防檢局今表示，首批輸南韓棗鮮果實已於1月3日完成低溫檢疫處理及輸出檢疫後，空運抵達南韓，並在今日通過南韓邊境查驗程序，此為我國第一批優質棗進軍南韓，也是南韓首次自國外進口棗。

防檢局說，為積極拓展我國優質棗鮮果實外銷市場，防檢局配合業者外銷時程及依據台韓雙邊議定的檢疫條件，邀請南韓檢疫單位派員來台，韓方1名檢疫人員於去年12月18日抵台會同防檢局進行輸出檢疫業務。冷藏檢疫處理場相關事前準備工作則由台中分局偕同場方確認低溫處理設施運轉效能正常及作業流程順暢；至於供果園部分，另由高雄分局輔導落實田間果實蠅防治及採收後的防護措施，同時數度會同農糧署與高雄市政府前往高雄市燕巢區及阿蓮區的棗供果園進行實地確認。

防檢局說，南韓檢疫人員來台後已安排其完成冷藏檢疫處理設施檢查及測試，並前往供果園進行產地檢疫，確認符合韓方規定，續於12月21日及27日完成2批蜜棗插針入庫，經確認果實中心溫度為1.0℃，持續12天後，第一批100公斤蜜棗於3日完成輸出檢疫，並於4日抵韓及通過南韓檢疫單位檢疫，續於7日通過南韓食品局農藥殘留檢驗，均符合規定順利通關。

防檢局表示，防檢局將持續與農委會國際處、農糧署、地方政府、檢疫處理場方及輸出業者通力合作，以順利完成輸韓檢疫作業，協助我國棗鮮果實符合南韓之檢疫要求，維持我國優質果品國際形象，並協助開拓新商機。

農委會主委陳吉仲今受訪說，棗子以前進去日本不被看好，是因為必須克服冷鏈技術，現在已經成功進軍南韓市場，希望在條件底下，農民跟通路業者都能夠配合，未來日韓都是重要市場。

農委會 陳吉仲 南韓

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