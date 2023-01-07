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知名高血壓藥「脈優」確認有卡鐵絲 須回收600萬顆
國內市占率高達6成、每年健保用量高達2.1億多顆的高血壓用藥「脈優」，去年有民眾檢舉藥品包裝內卡了鐵絲，並經由消基會揭露後，經衛福部食藥署和廠商了解，雖然廠商抽查並未發現有其他類似情形，但為確保民眾用藥安全，仍於今日要求廠商回收同一生產線上兩批號的藥品，共約600萬顆，並於1月29日前完成回收作業，並應繳交回收成果報告書及後續預防矯正措施。
食藥署藥品組科長洪國登說，「脈優」主要用於高血壓、心絞痛，為國內用量最大的高血壓用藥，回收600萬顆應不會影響民眾用藥，而這起回收事件為去年12月消基會公布脈優藥品包裝內卡了鐵絲事件，業者經和民眾現場確認過的確有卡鐵絲，因此同樣的生產批次都要回收。需回收批號為FR3135、FT2343。
洪國登說，經現場確認過藥品包裝內的確卡了鐵絲，但不確定到底是否在製造時哪個環節發生的，目前還需調查。食藥署已要求廠商應於1月29日前完成回收作業，並應繳交回收成果報告書及後續預防矯正措施，若確定有缺失將依情節輕重依《藥事法》開罰。
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