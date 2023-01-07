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敏感族注意！今年首波境外汙染來襲 南部下周空品惡化

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
今年首波境外汙染來襲，下周南部空氣惡化，台南市環保局提前展開應變作為。圖／環保局提供
今年首波境外汙染來襲，下周南部空氣惡化，台南市環保局提前展開應變作為。圖／環保局提供

今年首波境外汙染來襲開始影響台灣，預估明天白天起大環境風向轉為偏東風，會將汙染物（粒狀物及臭氧）帶至南部，下周一至周五（9日至13日） 空品將由普通轉為橘色等級， 到 14日周六上午擴散條件可望轉好。台南環保局提醒民眾，尤其是敏感族群，盡量減少戶外劇烈活動並做好自我防護。

環保局表示，因應這波境外汙染，環保署超前佈署昨天召開線上跨區應變小組會議，提醒各地方環保局依轄內實際狀況規畫辦理相關污染源管制及民眾防護宣導事宜，並將聯合稽查提早從7日至9日執行，跨域合作減少汙染物排放，以減緩下風處雲嘉南高屏等地區空品不良。

市長黃偉哲已指示市府各局處啟動應變措施以減緩空品惡化，環保局將加強 149條重點路段，長度約822公里洗街工作、通報21處工業區、60家大型工廠、75處大型營建工地、86家大型餐飲業做好降載減排、加強工地灑水等應變防制工作、出動查核人員前往工業區稽查、執行UAV露天燃燒巡查、於重點路段執行柴油車路邊攔檢及醫院周邊執行機車反怠速稽查。

工務局、區公所等暫停使用吹葉機；農業局於空品不良期間提醒農民勿露天燃燒；並利用FB、跑馬燈、大型路口電視牆宣導提醒空品狀況及自我防護。

環保局代理局長侯俊彥呼籲，空品不佳期間，請減少戶外活動，外出應配戴口罩，家中若有敏感族群、幼童及年長者，更需注意健康狀況，建議市民朋友可留意環保局空氣品質監測網，環保局每日更新空品狀況，提供即時空氣品質訊息，要注意空品不良時即時更新訊息。

今年首波境外汙染來襲，下周南部空氣惡化，台南市環保局提前展開應變作為。圖／環保局提供
今年首波境外汙染來襲，下周南部空氣惡化，台南市環保局提前展開應變作為。圖／環保局提供
今年首波境外汙染來襲，下周南部空氣惡化，台南市環保局提前展開應變作為。圖／環保局提供
今年首波境外汙染來襲，下周南部空氣惡化，台南市環保局提前展開應變作為。圖／環保局提供
今年首波境外汙染來襲，下周南部空氣惡化，台南市環保局提前展開應變作為。圖／環保局提供
今年首波境外汙染來襲，下周南部空氣惡化，台南市環保局提前展開應變作為。圖／環保局提供

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