春節期間失智者易脫序走失 失智症協會籲做足準備過好年

農曆春節家人親友團聚，但對於失智者來說，可能因環境刺激、生活模式改變，加上天氣寒冷、持續防疫等，容易產生混亂、易怒，也可能增加走失等意外風險，台灣失智症協會建議家屬，過年前預先安排活動與照顧人手，掌握和失智者相處技巧，就能平安過好年。

台灣失智症協會理事長徐文俊表示，失智者因認知功能障礙，導致對環境改變的調適能力比一般人弱，面對陌生、不常見的親友來訪、外出春遊環境及人潮、天氣轉變等，容易產生脫序行為，家屬盡量不要糾正或爭辯，多順著失智者，了解他們的需求、鼓勵讚美他，以活動或美食轉移注意力，才能化險為夷。

副秘書長陳筠靜表示，失智者平時規律參加社區活動，過年時也會吵著要上課，建議家屬可陪失智者散步、打麻將、唱卡拉OK、下棋、寫春聯、包紅包、準備年菜等，也可安排祖孫同樂活動，例如請失智者指導做年糕、幫失智者錄影，或一起看卡通，陪長輩看運動教學影片一起運動。

陳筠靜指出，失智者返回老家，看見熟悉親人可能很開心，但也可能認不得親人，親友可主動向失智者自我介紹，避免「考」或請失智者「猜」，主要照顧者也可事先與親人溝通，並隨時注意失智者情緒反應，若出現不安情緒時，應減少人、環境刺激，安排安靜及舒適空間，讓熟悉的照顧者安撫情緒，讓失智者做喜歡的活動轉移注意力。

陳筠靜表示，過年期間失智者容易走失，尤其寒冬中走失最危險，建議注意長輩外出衣著，帶長輩外出時應安排兩位以上家人陪同，降低走失風險。出門前也拍下當日失智者照片，並在身上放緊急連絡卡、愛心布標、愛的手鍊、衛星定位器等預防走失工具，外出若要上廁所時，務必要有家人或在地志工、工作人員協助陪失智者，勿讓失智者獨自等候。

陳筠靜提醒，民眾可事先申請長照服務資源，以及提前安排回診、領取藥物，有助於失智者穩定服藥，並注意防疫措施，失智者可能出現不配合戴口罩的情形，建議家屬隨身攜帶診斷證明、身心障礙證明，遇狀況時可主動說明避免受罰。

徐文俊表示，年節期間也可觀察親人是否有「早期失智」徵兆，例如，親人原本可以料理一桌豐盛年夜飯，如今卻困難重重；爺爺過去寫得一手好書法現在卻不知如何下筆；奶奶出現懷疑東西被偷、配偶外遇等言行。建議家屬摘要紀錄徵兆，並至神經科、精神科之記憶門診或失智症門診就醫，或尋求各地失智症共照中心之協助，及早確診有助症狀控制。詳情可撥打0800-474-580失智症關懷專線諮詢。

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