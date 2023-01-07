屏基歲末雞湯送暖21年不間斷 溫暖療癒孤寂長者的胃與心

它不只是碗熱呼呼的美味雞湯，更是溫暖、療癒孤老胃與心的雞湯！屏東縣已逼近老人占總人口數兩成的超高齡社會，屏東基督教醫院關懷獨居長者發起歲末「雞湯送暖、天使傳愛」21年不間斷，今天在縣府秘書長邱黃肇崇和屏基院長吳榮州鳴槍下，今天起至11日由各鄉鎮公所、社區發展協會、屏東郵局將動員志工，將3247份雞湯分送獨居長者手上。

「人是群居動物，長期孤單會影響身心健康！」吳榮州說，英國、日本分設「孤獨大臣」、「孤獨與孤立對策擔當室」，來解決孤獨引發的問題；這3年因疫情，獨居長者社會互動減少，生活更封閉，志工帶著雞湯到獨居長者家，看看吃食與環境，閒話家常，長者收到雞湯的燦爛笑容，是支持雞湯送暖連辦21年的最大動力，每到歲末就有長輩詢問「什麼時候送雞湯？」，期待之情溢於言表。

縣府秘書長邱黃肇崇今天上午和吳榮州騎單車連袂送雞湯到屏東市84歲康笑阿嬤家，阿嬤獨子已過世，與孫女同住，10年前起接受居家服務、送餐服務並安裝緊急救援系統；孫女出門上班，阿嬤獨自在家，礙於視力及類風溼性關節炎難出門，習慣一人看電視的生活，在缺乏外部環境刺激下，現又面臨輕度失能失智等退化問題，她感恩受到大眾關懷。

吳榮州說，國際上將65歲以上人口占總人口比達20%定義為超高齡社會，據縣府民政處去年12月統計，屏東縣65歲以上人口15萬5575人，佔總人口19.48%，迫在眉睫的超高齡化社會，勢必對醫療照護與長照需求造成衝擊，衛福部統計「不健康餘命」，顯示國人臨終前將被失能、臥床、慢性病纏身達8.5年，讓人活得久且活得好，是醫療機構及政府重要工作；獨居長者最缺的是關懷和陪伴，也要感謝各界的愛心響應，讓溫暖的送雞湯傳統能延續。 屏東基督教醫院關懷獨居長者發起歲末「雞湯送暖、天使傳愛」21年不間斷，今天由縣府秘書長邱黃肇崇（右二）和屏基院長吳榮州（中）騎單車送餐展開。記者潘欣中／攝影

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