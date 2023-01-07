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春節疏運當成績 王國材不排除向蘇貞昌談台鐵公司化子法

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
台鐵公司化子法至今尚未達成共識。示意圖，非新聞當事人。本報資料照片
台鐵公司化子法至今尚未達成共識。示意圖，非新聞當事人。本報資料照片

台鐵勞資公司化子法協商至今喬不攏。交通部長王國材3日承諾會請交通部政次胡湘麟把台鐵企業工會意見帶到台鐵公司推動會報溝通。台鐵工會秘書吳長智表示，若持續無法達成共識，王國材也承諾將直接向行政院蘇貞昌報告，前提是春節疏運要繳出漂亮成績單；胡湘麟則說，6日推動會報已有部分進展，應該暫時不會走到這一步（部長直接向院長報告）。

王國材3日與台鐵工會面談，針對子法分歧點一一釐清，工會不滿之前行政院推動會報出席的層級不夠，導致意見分歧無法化解，王國材承諾會請胡湘麟5日和台鐵局、工會溝通，再把意見帶回到推動會報。

胡湘麟表示，6日與行政院銓敘部、主計總處、人事總處召開最新一次推動會報，有部分達成初步共識，但很多課題是過去長久累積，都還有個別不同問題，像是員工權益、職災慰問金等，涉及人事、勞動部、銓敘部，還有一些法令細節要進一步研議是否有重複或逾越，預計最快在下周二推動會報持續討論。至於還未達成共識的都是很瑣碎的項目，會持續與工會溝通，必要時再請工會一同出席推動會報。

吳長智指出，王國材3日與工會溝通時，承諾會針對行政院銓敘部、主計總處、人事總處有意見的部分持續努力，昨天胡湘麟代表參加推動會報後，目前還未通知溝通結果。王國材先前面談時也說，若推動會報持續溝通不順利，他將在下次行政院會直接向院長報告，前提是台鐵今年春節疏運要有好的成績，讓他得以與院長溝通。

吳長智表示，今年春節疏運第二波加開200多列班次，較往年多，主要有新車EMU900型、EMU3000型投入得以提升量能，也不排除視旅客訂票狀況在尖峰時段加開第三波班次。

他指出，先前銓敘部、主計總處、人事總處於推動會報皆以書面表示，礙於法令部分項目無法與工會達成共識，但台鐵員工權益、福利及薪資遠低於其他國營事業，不該要求適用相同法令。目前15項子法中僅1項通過，工會對於員工權益影響較小的項目願意退一步，但大方向為了台鐵永續經營還是會繼續堅持。

台鐵 王國材 行政院 春節 蘇貞昌

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