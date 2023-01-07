高血壓藥脈優錠5毫克遭投訴卡鐵絲 回收600萬顆
高血壓處方用藥「脈優錠5毫克」市占率約6成、年用量達21億顆，日前遭投訴藥錠內卡鐵絲。食藥署今天公布，接獲藥品不良品通報，將於1月29日回收共2批號、600萬顆。
衛生福利部食品藥物管理署上午公布最新藥品回收警訊，接獲藥品不良通報，暉致醫藥股份有限公司所生產的「脈優錠5毫克 NORVASC TABLETS 5MG」批號FR3135、FT2343，即起回收下架。
這個藥品主成分為AMLODIPINE BESYLATE，主要用於高血壓、心絞痛。
食藥署藥品組科長洪國登接受媒體聯訪表示，去年12月消基會曾召開記者會並提及，接獲長期服用脈優錠的消費者投訴，將脈優錠剝半卻發現卡鐵絲，經聯繫請對方提供資料，隨後啟動調查發現，有問題批號為FR3135。
洪國登表示，廠內清查目前沒有發現類似情形，至於批號FT2343是一起生產的不同包裝批，若產線過程有問題，也可能受影響，因此決定一起下架回收，2批號加起來總量約600萬顆。
洪國登說，脈優錠5毫克在同成分、同劑型、同劑量中，市占率約6成、年度用量約21億顆，評估這次回收應不致於影響用藥，已要求廠商應於1月29日前完成回收作業，並應繳交回收成果報告書及後續預防矯正措施。
食藥署提醒，對用藥有疑慮者，應儘速回診與醫師討論，處方其他適當藥品。
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