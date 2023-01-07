和高雄同步11天！台南計程車春節加成 原運價再加50元
農曆春節將屆，南市交通局表示，台南市計程車在過年期間將循往例加成收費。依照台南市計程車運價規定，112年度春節加成期間自國曆1月19日凌晨零時起至1月29日夜間12時止計11天，即農曆除夕前2日至大年初8，除分別依平常日之日、夜間運價（夜間23時至凌晨6時加2成）計費外，再依原運價再多加50元，現行計費表均內建有春節加成功能，民眾逕依表面所示金額支付車資。
春節假期，市民外地工作返鄉或外出訪友拜年、踏青的機會增多，民眾利用計程車的機會也大為增加，為免少數不肖業者藉機加價收費，造成消費者損失，市政府特別統一規定加價標準，協調業者同步於期間搭乘計程車僅起跳金額較平常日多出50元，以維護市場秩序和市民權益。
交通局強調，今年春節假期達10天之久，考量假期前一日部分民眾開始提前返鄉，且與本市鄰近且交通頻繁共同生活圈高雄市，加成期間同樣訂為11天，加成費率也相同，不僅可避免費率不一致所造成之困擾及爭議，也有助兩地往來交流。
為督促計程車業者遵守計程車收費規定，交通局也請民眾共同監督計程車業者，下車請向駕駛索取乘車證明外，若有不依規定收費、擅自加價、故意繞道或拒載短程等情形，可記下車號、搭車時間、駕駛姓名等詳細資訊，可向下列機關申訴：市民服務熱線1999、交通警察大隊06-2629292或110、台南市公共運輸處06-2230330。
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