巨款兔U來報到！3款攜手插畫家「品牌創意紅包袋」　幸福兔you

image source：信義房屋提供

文／陳盈蓉

今（2023）年農曆春節較早，你是否已準備好兔年紅包袋了？網路上各形各色的紅包袋，讓人看得眼花撩亂，選擇困難症大爆發！今天《DailyView網路溫度計》特搜3款與插畫家合作的兔年紅包袋，其中有一款紅包袋甚至是跟榮獲「義大利波隆那書展拉加茲獎故事類首獎」的國際插畫家合作，心動者趕緊手刀領取或購買。

1.信義房屋 國際插畫家林廉恩、人氣插畫家鄧家瑛

每年農曆春節前，房仲業者都會印製紅包袋贈禮，今年信義房屋特別和曾獲「義大利波隆那書展拉加茲獎故事類首獎」的國際插畫家林廉恩，以及擅長用手帳紀錄美食的插畫家鄧家瑛合作，共推出4款紅包袋。

林廉恩設計的歐式紅包袋，除了以諧音「巨款to U」和「巨款兔U」做為發想，畫出巨大福兔象徵強壯外，也以「突飛猛進」諧音，繪畫出「兔飛猛進」的圖像，期許信義房屋的同仁與消費者，在這兔年各方面都能強壯充滿活力，突飛猛進跨越難關。

而喜歡用手帳紀錄美食的插畫家鄧家瑛，則以「美夢成真兔」與「幸福兔you」祝福為設計主軸，並用信義房屋logo做延伸設計山頭，讓紅包袋也能充滿童趣，不過這四款紅包採限量發送，送完為止。

另外，信義房屋也針對成交會員推出春節活動主題「福兔賀歲抽信運」，自1月3日至2月28日期間，至信義房屋、社區幫APP參與線上活動的客戶，可至信義房屋分店領取獨家限量祈福達摩，以及共有6千多個抽獎獎品，給成交會員試試好運氣。（詳情請洽信義房屋各分店立即參加）

▲信義房屋與插畫家合作推出兩款紅包袋。

image source：信義房屋提供

2.Hoi！好好生活 台灣插畫家YEH & YEH

特力集團旗下家居品牌「hoi！好好生活」以好設計、好服務、好價格，滿足消費者對居家空間複合性功能需求，迎接兔年到來，特別與擅長天馬行空繪畫的台灣插畫家YEH & YEH合作推出「兔斯有財紅包袋組」，設計理念以帶有夢境感與些許迷幻氛圍為主，並以白色兔子來象徵「愛」、「好運」、「即將到來的機會」、「內在的力量」，陪同消費者一起練習好好生活，讓今年完美到不像話！

image source：hoi！好好生活

3.Mao's樂陶陶 繪本插畫家Cindy wume

以家為出發點的「Mao's樂陶陶」，是鶯歌陶瓷第二代知名文創品牌，在誠品生活松菸店二樓設有實體專櫃，2023年新春推出全新聯名春聯紅包，是與書法詩人何景窗和擅長繪畫可愛的動物或人物的插畫家吳欣芷聯名合作，期許大眾在兔年能兔兔團圓、家家快樂、有財寶飽、春福日日美好，而販售消息一出，消費者紛紛表示：「每年都在等樂陶出，今年的也好可愛、「終於來惹！一直在等」、「好可愛愛愛啊」、「天啊！有夠可愛」、「小貼紙跟紅包袋都超可愛」、「質感很好手寫字搭配兔年的圖也好可愛」。

image source：翻攝FB／Mao's樂陶陶

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