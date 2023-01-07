快訊

管爺戰賴神？管中閔卸任台大校長 學界勸進選總統

台劇到底還欠缺什麼？《你的婚姻》凸顯這些產業新發展

影／桃園抽水站爆管無法送水 南桃園30萬戶緊急大停水到這時候

巨款兔U來報到！3款攜手插畫家「品牌創意紅包袋」　幸福兔you

DailyView網路溫度計／ DailyView網路溫度計

image source：信義房屋提供

文／陳盈蓉

今（2023）年農曆春節較早，你是否已準備好兔年紅包袋了？網路上各形各色的紅包袋，讓人看得眼花撩亂，選擇困難症大爆發！今天《DailyView網路溫度計》特搜3款與插畫家合作的兔年紅包袋，其中有一款紅包袋甚至是跟榮獲「義大利波隆那書展拉加茲獎故事類首獎」的國際插畫家合作，心動者趕緊手刀領取或購買。

1.信義房屋　國際插畫家林廉恩、人氣插畫家鄧家瑛

每年農曆春節前，房仲業者都會印製紅包袋贈禮，今年信義房屋特別和曾獲「義大利波隆那書展拉加茲獎故事類首獎」的國際插畫家林廉恩，以及擅長用手帳紀錄美食的插畫家鄧家瑛合作，共推出4款紅包袋。

林廉恩設計的歐式紅包袋，除了以諧音「巨款to U」和「巨款兔U」做為發想，畫出巨大福兔象徵強壯外，也以「突飛猛進」諧音，繪畫出「兔飛猛進」的圖像，期許信義房屋的同仁與消費者，在這兔年各方面都能強壯充滿活力，突飛猛進跨越難關。

而喜歡用手帳紀錄美食的插畫家鄧家瑛，則以「美夢成真兔」與「幸福兔you」祝福為設計主軸，並用信義房屋logo做延伸設計山頭，讓紅包袋也能充滿童趣，不過這四款紅包採限量發送，送完為止。

另外，信義房屋也針對成交會員推出春節活動主題「福兔賀歲抽信運」，自1月3日至2月28日期間，至信義房屋、社區幫APP參與線上活動的客戶，可至信義房屋分店領取獨家限量祈福達摩，以及共有6千多個抽獎獎品，給成交會員試試好運氣。（詳情請洽信義房屋各分店立即參加）

信義房屋與插畫家合作推出兩款紅包袋。

▲信義房屋與插畫家合作推出兩款紅包袋。

image source：信義房屋提供

2.Hoi！好好生活  台灣插畫家YEH & YEH

特力集團旗下家居品牌「hoi！好好生活」以好設計、好服務、好價格，滿足消費者對居家空間複合性功能需求，迎接兔年到來，特別與擅長天馬行空繪畫的台灣插畫家YEH & YEH合作推出「兔斯有財紅包袋組」，設計理念以帶有夢境感與些許迷幻氛圍為主，並以白色兔子來象徵「愛」、「好運」、「即將到來的機會」、「內在的力量」，陪同消費者一起練習好好生活，讓今年完美到不像話！

Hoi！好好生活 台灣插畫家YEH & YEH

image source：hoi！好好生活

3.Mao's樂陶陶  繪本插畫家Cindy wume

以家為出發點的「Mao's樂陶陶」，是鶯歌陶瓷第二代知名文創品牌，在誠品生活松菸店二樓設有實體專櫃，2023年新春推出全新聯名春聯紅包，是與書法詩人何景窗和擅長繪畫可愛的動物或人物的插畫家吳欣芷聯名合作，期許大眾在兔年能兔兔團圓、家家快樂、有財寶飽、春福日日美好，而販售消息一出，消費者紛紛表示：「每年都在等樂陶出，今年的也好可愛、「終於來惹！一直在等」、「好可愛愛愛啊」、「天啊！有夠可愛」、「小貼紙跟紅包袋都超可愛」、「質感很好手寫字搭配兔年的圖也好可愛」。

Mao's樂陶陶 繪本插畫家Cindy wume

image source：翻攝FB／Mao's樂陶陶

延伸閱讀

想拿手腳要快！總統府公布正副總統春聯、紅包袋 領取地點曝光

2023新年新希望Top 10！第1名人人都想要

乖乖聽話耶誕老人會送禮物！你一定聽過！爸媽哄騙小孩的十種說法

跟不上最新話題、聽不懂網路流行語？

小孩子才慢慢爬文搜尋！

聰明人都在訂閱【網路溫度計Line Notify】

一鍵就訂閱，話題不漏接：https://urlink.io/j72VVVk8

縣市首長當選率分析？快來【選戰溫度計】 

九合一大選熱門話題：https://2022election.dailyview.tw/

想要租屋買房嗎？快來【房產溫度計】 

給你完整的房市知識：https://house.dailyview.tw/

加入網路溫度計電子報臉書粉專IG官方帳號，追蹤最即時火熱的網路新聞！


紅包 插畫家

延伸閱讀

年前必逛設計市集「叫春大街」！兔年創意紅包、斗方春聯，萬件商品等你來誠品生活南西店挖寶

桃園春聯、福袋亮相 市府1樓可索取春聯

助毛小孩實踐ESG生活？信義房屋分享「由下而上」的永續心法

不怕升息削弱購屋能力！善用信義房屋「一站式找房找房貸」算算看

相關新聞

補班日郵局、銀行、農會有開嗎？2023周六補班營業時間一次看

今天(7日)是2023年的第一個補班日，大部分的上班族都必須補班，不少人表達難接受之意，事另外補班日郵局、農會、銀行補班日有沒有上班呢？聯合新聞網整理了2023的補班懶人包，先看好以免出門撲空。

春節疏運當成績 王國材不排除向蘇貞昌談台鐵公司化子法

台鐵勞資公司化子法協商至今喬不攏。交通部長王國材3日承諾會請交通部政次胡湘麟把台鐵企業工會意見帶到台鐵公司推動會報溝通。...

廢機變黃金／拆解退役飛機工程大公開 賦予新生命後進超級豪宅

你知道一架退役的飛機會去哪？除了轉賣給其他家航空公司、改裝成貨機、飛到沙漠封存外，也有專門的飛機回收公司負責處理拆解這些退役航機的零件，甚至將這些廢鐵重新整理後，賦予新生命，登堂入室101大樓旁的超級豪宅「陶朱隱園」，成為某位富豪家中獨樹一格的家具。

台灣茶、大湖草莓國際發光！長榮巧克力摘AOC 8大獎

長榮桂冠酒店（台中）首次參加英國巧克力學院（Academy Of Chocolate, AOC）國際巧克力競賽，就榮獲1...

巨款兔U來報到！3款攜手插畫家「品牌創意紅包袋」　幸福兔you

今（2023）年農曆春節較早，你是否已準備好兔年紅包袋了？網路上各形各色的紅包袋，讓人看得眼花撩亂，選擇困難症大爆發！今天《DailyView網路溫度計》特搜3款與插畫家合作的兔年紅包袋，其中有一款紅包袋甚至是跟榮獲「義大利波隆那書展拉加茲獎故事類首獎」的國際插畫家合作，心動者趕緊手刀領取或購買。

和高雄同步11天！台南計程車春節加成 原運價再加50元

農曆春節將屆，南市交通局表示，台南市計程車在過年期間將循往例加成收費。依照台南市計程車運價規定，112年度春節加成期間自...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。