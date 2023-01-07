中南部境外空汙逼近 彭啟明：敏感族群留意

天氣風險公司總經理彭啟明在「氣象達人彭啟明」臉書粉專表示，今明兩天略轉涼，不過是屬於偏乾，北部、東北部朋友可以把握有陽光出現的時間，可以大掃除一下，不過就要留意空氣品質，有境外空氣汙染物接近，敏感族群稍微留意。

彭啟明說，周日到年前一周，仍維持預測上可能有波強冷空氣南下的趨勢，強度上仍有調整空間，也建議把握未來七天較穩定回溫的時間。

環保署說，提醒大寮、屏東琉球地區敏感族群應減少在戶外劇烈活動（橘色提醒）。

未來一周空氣品質預測部分，環保署表示，今天環境風場為東北風，須留意東北風可能挾帶境外汙染物影響台灣，中南部地區位於下風處，汙染物易累積；明天至9日環境風場轉為偏東風，西半部地區位於背風側，擴散條件仍差，易有汙染物累積，10日至11日東北季風增強、12日東北季風減弱，環境風場為東北東風至偏東風，中部以南仍位於下風處，汙染物易累積。空氣品質受氣象條件影響大，有其不確定性，留意最新空氣品質資訊。 今天環境風場為東北風，須留意東北風可能挾帶境外汙染物影響台灣，中南部地區位於下風處，汙染物易累積；明天至9日環境風場轉為偏東風，西半部地區位於背風側，擴散條件仍差，易有汙染物累積。圖／取自空氣品質監測網

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