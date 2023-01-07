聽新聞
test
0:00 / 0:00
中南部境外空汙逼近 彭啟明：敏感族群留意
天氣風險公司總經理彭啟明在「氣象達人彭啟明」臉書粉專表示，今明兩天略轉涼，不過是屬於偏乾，北部、東北部朋友可以把握有陽光出現的時間，可以大掃除一下，不過就要留意空氣品質，有境外空氣汙染物接近，敏感族群稍微留意。
彭啟明說，周日到年前一周，仍維持預測上可能有波強冷空氣南下的趨勢，強度上仍有調整空間，也建議把握未來七天較穩定回溫的時間。
環保署說，提醒大寮、屏東琉球地區敏感族群應減少在戶外劇烈活動（橘色提醒）。
未來一周空氣品質預測部分，環保署表示，今天環境風場為東北風，須留意東北風可能挾帶境外汙染物影響台灣，中南部地區位於下風處，汙染物易累積；明天至9日環境風場轉為偏東風，西半部地區位於背風側，擴散條件仍差，易有汙染物累積，10日至11日東北季風增強、12日東北季風減弱，環境風場為東北東風至偏東風，中部以南仍位於下風處，汙染物易累積。空氣品質受氣象條件影響大，有其不確定性，留意最新空氣品質資訊。
🔯2023年星座運勢一次看
✨ 殺破狼／2023年12星座整體運勢（上） 白羊感情精彩、巨蟹工作順利
✨ 殺破狼／2023年12星座整體運勢（下） 天蠍職場地位提升、摩羯脫單機會高
✨ 2023年12星座財運「最旺、最窮」排行出爐！獅子恐由富轉貧、白羊薪資有成長
✨ 2023年12星座感情運「最好、最壞」出爐！摩羯感到幸福 天蠍波動激烈
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言