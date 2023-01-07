補班日郵局、銀行、農會有開嗎？2023周六補班營業時間一次看

今天(7日)是2023年的第一個補班日，大部分的上班族都必須補班，不少人表達難接受之意，另外補班日郵局、農會、銀行補班日有沒有上班呢？答案是有的，聯合新聞網也整理了2023的補班懶人包，先看好以免出門撲空。

2023 年郵局、農會、銀行補班、放假日期

小年夜、農曆除夕 1月20日（五）、1月21日（六） 補班時間：1月7日(六)補行上班。 春節 1月22日（日）至1月27日（五） 補班時間： 1月27日調整放假，於2月4日(六)補班。 和平紀念日 2月27日（一）、2月28日（二） 補班時間：2月27日調整放假，於2月18日(六)補行上班。 兒童節 4月3日（一）、4月4日（二） 補班時間：4月3日調整放假，於3月25日(六)補行上班。 端午節 6月22日（四） 6月23日（五） 補班時間：6月23日調整放假，於6月17日(六)補行上班。 國慶日 10月9日（一） 10月10日（二） 補班時間：10月9日調整放假，於9月23日(六)補行上班。 依規定放假1日

依照行政院人事處公佈春節連假1月20日小年夜調整為放假日，原定是在1月14日補班，不過當天剛好是112年學測，因此提早到今天(7日)補上班，銀行、郵局、農會也適用勞基法，在今天都有開門，營業時間與平日相同。

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