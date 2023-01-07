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補班日郵局、銀行、農會有開嗎？2023周六補班營業時間一次看

聯合新聞網／ 綜合報導
補班日郵局、農會、銀行補班日有沒有上班呢？答案是有的，聯合新聞網也整理2023年的補班營業時間，快點存下來。聯合報系資料照
補班日郵局、農會、銀行補班日有沒有上班呢？答案是有的，聯合新聞網也整理2023年的補班營業時間，快點存下來。聯合報系資料照

今天(7日)是2023年的第一個補班日，大部分的上班族都必須補班，不少人表達難接受之意，另外補班日郵局農會、銀行補班日有沒有上班呢？答案是有的，聯合新聞網也整理了2023的補班懶人包，先看好以免出門撲空。

2023 年郵局、農會、銀行補班、放假日期

小年夜、農曆除夕

1月20日（五）、1月21日（六）

補班時間：1月7日(六)補行上班。 

春節

1月22日（日）至1月27日（五）

補班時間： 1月27日調整放假，於2月4日(六)補班。

和平紀念日

2月27日（一）、2月28日（二）

補班時間：2月27日調整放假，於2月18日(六)補行上班。

兒童節

4月3日（一）、4月4日（二）

補班時間：4月3日調整放假，於3月25日(六)補行上班。 

端午節

6月22日（四） 6月23日（五）

補班時間：6月23日調整放假，於6月17日(六)補行上班。

國慶日

10月9日（一） 10月10日（二）

補班時間：10月9日調整放假，於9月23日(六)補行上班。 依規定放假1日

依照行政院人事處公佈春節連假1月20日小年夜調整為放假日，原定是在1月14日補班，不過當天剛好是112年學測，因此提早到今天(7日)補上班，銀行、郵局、農會也適用勞基法，在今天都有開門，營業時間與平日相同。

補班日 郵局 銀行業 農會

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