聽新聞
test
0:00 / 0:00
補班日郵局、銀行、農會有開嗎？2023周六補班營業時間一次看
今天(7日)是2023年的第一個補班日，大部分的上班族都必須補班，不少人表達難接受之意，另外補班日郵局、農會、銀行補班日有沒有上班呢？答案是有的，聯合新聞網也整理了2023的補班懶人包，先看好以免出門撲空。
2023 年郵局、農會、銀行補班、放假日期
小年夜、農曆除夕1月20日（五）、1月21日（六）
補班時間：1月7日(六)補行上班。
春節1月22日（日）至1月27日（五）
補班時間： 1月27日調整放假，於2月4日(六)補班。
和平紀念日2月27日（一）、2月28日（二）
補班時間：2月27日調整放假，於2月18日(六)補行上班。
兒童節4月3日（一）、4月4日（二）
補班時間：4月3日調整放假，於3月25日(六)補行上班。
端午節6月22日（四） 6月23日（五）
補班時間：6月23日調整放假，於6月17日(六)補行上班。
國慶日10月9日（一） 10月10日（二）
補班時間：10月9日調整放假，於9月23日(六)補行上班。 依規定放假1日
依照行政院人事處公佈春節連假1月20日小年夜調整為放假日，原定是在1月14日補班，不過當天剛好是112年學測，因此提早到今天(7日)補上班，銀行、郵局、農會也適用勞基法，在今天都有開門，營業時間與平日相同。
🔯2023年星座運勢一次看
✨ 殺破狼／2023年12星座整體運勢（上） 白羊感情精彩、巨蟹工作順利
✨ 殺破狼／2023年12星座整體運勢（下） 天蠍職場地位提升、摩羯脫單機會高
✨ 2023年12星座財運「最旺、最窮」排行出爐！獅子恐由富轉貧、白羊薪資有成長
✨ 2023年12星座感情運「最好、最壞」出爐！摩羯感到幸福 天蠍波動激烈
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言