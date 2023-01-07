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輻射冷卻加持 南投中寮12.0度 今天寒冷+境外空汙

聯合報／ 記者董俞佳／台北即時報導
今天清晨中北部地區，因輻射冷卻作用影響出現12-13度低溫，感受上相當涼冷的。東半部的零星降雨會再減少一些，其他地區天氣大致多雲到晴，南部會受到南方雲系移入雲量更多一些。本報資料照片
今天清晨中北部地區，因輻射冷卻作用影響出現12-13度低溫，感受上相當涼冷的。東半部的零星降雨會再減少一些，其他地區天氣大致多雲到晴，南部會受到南方雲系移入雲量更多一些。本報資料照片

今天到明晨東北季風增強或大陸冷氣團南下，氣象局說，北部及東北部天氣較冷，其他地區早晚亦冷，各地及澎湖、金門、馬祖大多為多雲到晴，僅東部、東南部地區及恆春半島有局部短暫雨，明天白天起東北季風或大陸冷氣團減弱，各地氣溫逐漸回升，東北部地區亦有局部短暫雨。

根據氣象局資料顯示，南投縣中寮測站今晨5時40分12.0度，苗栗農改測站12.1度。

天氣風險公司天氣分析師方俊元說，今天清晨中北部地區，因輻射冷卻作用影響出現12-13度低溫，感受上相當涼冷的。東半部的零星降雨會再減少一些，其他地區天氣大致多雲到晴，南部會受到南方雲系移入雲量更多一些。

今天除了寒冷外，方俊元說，還有北方較高濃度的境外汙染物南下，各地的空氣品質都會比較差，都是在普通到敏感族群不健康等級。

方俊元說，明天冷空氣很快地減弱，各地氣溫回升，北部、東部高溫有機會回升到19-22度、中部及20-23度、南部22-24度。天氣則是受到南方雲系持續移入，各地大致多雲，中南部山區及東半部偶有局部短暫雨。

下周一南方雲系持續北移影響，水氣含量有增多的趨勢，各地是多雲到陰偶有零星短暫雨的天氣，氣溫則是仍在回升的情形。

下周二東北季風再增強，迎風面的北部、東半部降雨增多，但冷空氣強度較弱影響也較短暫，只有高溫稍微下降。

方俊元說，預估下周三以後大致是高壓迴流偏東到東南風的環境，氣溫也有明顯回升的趨勢出現，感受上會較近期來的溫暖許多，目前看來要等下周末到過年前才有冷空氣再影響的機會。

冷氣團影響，周末注意清晨低溫。圖／取自「天氣風險 WeatherRisk」臉書粉專
冷氣團影響，周末注意清晨低溫。圖／取自「天氣風險 WeatherRisk」臉書粉專

冷氣團 東北季風 輻射 空汙

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