補班日陽光露臉晴朗舒適 入夜降溫恐下探11度
中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今天(7日)乾冷空氣南下，各地晴朗，在陽光下感受舒適，今晚、明(8日)晨因「強輻射冷卻」加持，本島平地最低氣溫將降至11度左右，明天白天至下周一(9日)冷空氣明顯減弱，氣溫逐日回升，各地晴朗穩定，溫暖舒適。
吳德榮指出，今晨東側海面有殘存低雲，逐漸往南移動，降水回波都在海上，且逐漸南移，截至清晨5點13分本島縣市平地最低氣溫為苗栗(公館鄉)、南投(中寮鄉)12.1度。其他各地區平地最低氣溫為北部(桃園觀音區)13.2度、南部(台南後壁區)14.1度、東部(宜蘭三星鄉)14.7度。今各地區平地氣溫為北部11至20度、中部12至24度、南部13至25度、東部13至24度。
吳德榮表示，根據最新(6日20時)歐洲模式(ECMWF)模擬顯示，今乾冷空氣南下，各地晴朗，在陽光下感受舒適，今晚、明(8日)晨因「強輻射冷卻」加持，本島平地最低氣溫將降至11度左右。明天白天起至下周一(9日)冷空氣明顯減弱，氣溫逐日回升，各地晴朗穩定，白天溫暖舒適、早晚涼，日夜溫差大。
他也說，根據最新模式模擬顯示，下周二(10日)東北風略增強，影響很輕微，北海岸、東半部雲量略增、有局部短暫雨的機率，西半部中高層雲系逐漸移入，仍為多雲時晴、山區偶有零星少量飄雨的機率，各地氣溫略降，白天舒適、早晚涼。下周三(11日)季風減弱，氣漸升。下周四至周六(12至14日)大氣增暖、水氣多，各地大多晴朗，為「暖陽如春」易起霧的型態。
他表示，根據最新模式顯示，模擬第9天(15日)鋒面通過、強冷空氣緊接南下，北、東轉雨，氣溫驟降。第10天(16日)起受強冷空氣影響，但會有多強、能持續幾天仍需循序觀察。
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