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小三通春節專案7日上路 何時全面復航受關注

中央社／ 金門縣6日電
小三通「金馬地區民眾春節交通專案」將於1月7日起實施，大陸國台辦在春節慰問的通知中，提及要做好相關協助工作。圖為停靠在廈門五通客運碼頭的小三通客輪。（聯合報系記者陳政錄／攝影）
小三通「金馬地區民眾春節交通專案」將於1月7日起實施，大陸國台辦在春節慰問的通知中，提及要做好相關協助工作。圖為停靠在廈門五通客運碼頭的小三通客輪。（聯合報系記者陳政錄／攝影）

小三通春節探親專案明天上路，但各界關切兩岸小三通何時全面復航。金門縣長陳福海期待這次春節專案能為全面復航奠基，大陸委員會則表示要到2月6日結束專案後，再評估下個階段。

兩岸維持近20年的小三通，因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情肆虐，於2020年2月10日中斷，重創以觀光為主的金門，各行各業「哀鴻遍野」；在前後任金門縣長極力爭取人道探親專船下，行政院會於2022年12月22日通過「金馬地區民眾春節交通專案」，實施日期為2023年1月7日到2月6日。

專案適用對象為金馬地區的民眾和中國籍配偶，由地方政府造冊管控。金門部分，在陳福海爭取下，增加金門籍民眾和陸配的非金門籍未成年及成年子女，以及在金門就讀各級學校的中國籍學生。考慮防疫量能，金門每天至多1班，馬祖每週至多2班。

由於近來中國大陸疫情嚴峻，有民眾質疑實施專案的時間點，對此，陸委會副主委邱垂正今天接受中央社記者訪問表示，多數金門鄉親支持這項專案，也因為考量金門醫療和防疫量能，這次並未開放在中國的台商透過金門中轉到台灣。

至於是否有自廈門返回的金門籍民眾轉機到台灣，邱垂正說明，專案適用對象都由地方政府造冊管控，確定在金門有住處，可以進行0+7自主管理，相關單位都已做好謹慎規劃。

陳福海在接受媒體聯訪時多次表示，期待這次的春節專案，可以為日後的全面小三通復航奠基。邱垂正表示，由於疫情起伏不定，避免金門醫療和防疫量能受到衝擊，必須根據中央流行疫情指揮中心的專家判斷，並以這次專船實施經驗，做為下個階段擴大小三通參考，全面復航時間現在難以推測。

在地知名傀儡戲師傅蔡遠進同時也是遊覽車駕駛，他告訴中央社記者，自從小三通中斷以來，他無法赴中國演出，遊覽車生意更是一落千丈。特產業者陳孝瑜則認為春節專案無法帶來人潮，對產業復甦沒有幫助。

金門 小三通 春節

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