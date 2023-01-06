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長榮航勤今溝通員工4訴求破局 挨批「摸頭」會議無善意

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
長榮航勤員工因不滿年終獎金，在元旦集體休假，造成長榮航班嚴重癱瘓。本報資料照
長榮航勤員工因不滿年終獎金，在元旦集體休假，造成長榮航班嚴重癱瘓。本報資料照

長榮航勤勞資爭議未停歇，桃園空服員職業工會力挺長榮航勤今晚發布聲明表示，長榮航勤董事長陳有玉今親自召開內部員工溝通會，針對基層提出改善勞動條件、提升年終及春節疏運期間薪資待遇、解決人力不足及連假期間禁休特休等4訴求仍毫無善意，更批這樣「摸頭」會議只會徒增基層的怒氣。

桃園市空服員職業工會表示，陳有玉今親自到裝卸課休息室召開內部員工溝通會，但是對於基層要求改善勞動條件、提升年終及春節疏運期間薪資待遇、解決人力不足及連假期間禁休特休等訴求仍毫無善意，沒有任何解決方案，這樣「摸頭」會議的效果，與董事長元旦幫忙搬行李的效果無異，只會徒增基層的怒氣。

桃園市空服員職業工會指出，長榮航勤員工的基本要求共有4大項，包括長榮航勤員工年終獎金比照母公司3個月；春節期間出勤薪資應優於外包派遣每日2400元；提高經常性薪資留住人才；補足人力、拒絕過勞，廢除假期禁止特休的違法規定。

桃園市空服員職業工會表示，目前100多位長榮航勤基層員工與長榮航空企業工會聯繫，並表示欲加入「長榮航勤企業工會」卻毫無回音，只好向桃園市空服員職業工會理事長曲佳雲聯繫求助，希望能夠創造一個穩定和公司對等、順暢的溝通管道，以解決長期公司制度、管理問題。

桃園市空服員職業工會要求桃園市政府勞動局作為主管機關，應立即介入調查「長榮航勤企業工會」是否為殭屍工會、為何阻擋基層員工加入？若長榮航勤員工被拒絕加入工會而遭受秋後算賬，主管機關能有何作為？另外，若公司拒絕改善，最終導致人才盡數流失，才是導致公司無法永續經營的根本原因，呼籲長榮航空儘速拿出善意方案。

長榮航勤 桃園 空服員

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