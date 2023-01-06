疑遭諾羅病毒感染 慧燈中學85名學生不適

宜蘭縣私立慧燈中學最近陸續有85名學生疑似染感諾羅病毒。宜蘭縣衛生局今天表示，近期為諾羅病毒好發季節，呼籲民眾多留意飲食衛生與手部清潔。

私立慧燈中學有國中部和高中部，學生來自各縣市，約1400名學生住宿。

校方表示，近日各年級陸續有學生出現發燒、嘔吐、腹瀉情況，經就醫後，初步了解疑似是諾羅病毒引起，已通知家長帶回，並進行校園環境清潔與消毒，同時也向在校學生宣導勤洗手、戴口罩，重視清潔。

衛生局表示，經派員前往疫調了解，這所學校自3日起陸續有學生不適，目前累積已發病學生為85人，以國中二、三年級學生為主，並散發於不同班級及不同宿舍。

衛生局提醒，諾羅病毒流行期約在每年11月至隔年3月間，特別容易發生在季節交替的時期，呼籲民眾要多留意飲食衛生與手部清潔，如有嘔吐、腹瀉等腸胃不適症狀，應儘速就醫、在家休息。

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