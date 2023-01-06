疑遭諾羅病毒感染 慧燈中學85名學生不適
宜蘭縣私立慧燈中學最近陸續有85名學生疑似染感諾羅病毒。宜蘭縣衛生局今天表示，近期為諾羅病毒好發季節，呼籲民眾多留意飲食衛生與手部清潔。
私立慧燈中學有國中部和高中部，學生來自各縣市，約1400名學生住宿。
校方表示，近日各年級陸續有學生出現發燒、嘔吐、腹瀉情況，經就醫後，初步了解疑似是諾羅病毒引起，已通知家長帶回，並進行校園環境清潔與消毒，同時也向在校學生宣導勤洗手、戴口罩，重視清潔。
衛生局表示，經派員前往疫調了解，這所學校自3日起陸續有學生不適，目前累積已發病學生為85人，以國中二、三年級學生為主，並散發於不同班級及不同宿舍。
衛生局提醒，諾羅病毒流行期約在每年11月至隔年3月間，特別容易發生在季節交替的時期，呼籲民眾要多留意飲食衛生與手部清潔，如有嘔吐、腹瀉等腸胃不適症狀，應儘速就醫、在家休息。
🔯2023年星座運勢一次看
✨ 殺破狼／2023年12星座整體運勢（上） 白羊感情精彩、巨蟹工作順利
✨ 殺破狼／2023年12星座整體運勢（下） 天蠍職場地位提升、摩羯脫單機會高
✨ 2023年12星座財運「最旺、最窮」排行出爐！獅子恐由富轉貧、白羊薪資有成長
✨ 2023年12星座感情運「最好、最壞」出爐！摩羯感到幸福 天蠍波動激烈
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言