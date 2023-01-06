華航年終出爐！比照長榮發放3個月 平均再調薪3%

中華航空今與華航企業工會協商，年終獎金(含激勵金)將比照長榮航空平均發放3個月，調薪幅度平均為3％，另依團體協約照慣例發放全體員工1個月年度獎金。華航表示，針對年終獎金及調薪與工會達成共識，將待董事會審議通過後定案。

華航工會先前表示，因疫後各國復甦速度不同，長榮航空主要布局北美航線，華航則是布局東北亞及中國大陸，在營運方向有所差異的情況下，營收自然會有落差，也會間接影響年終獎金。今天勞資協商結果出爐，2022年終獎金則確定比照長榮航空平均約為3個月，調薪幅度平均為3％。

據了解，華航2020年因疫情重創，年終僅發放每人3萬元春節獎勵金；2021年8月以貨運收入創單月歷史新高，第3季轉虧為盈，加上第4季傳統貨運旺季衝高營收，發放平均約6個月年終獎金。

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