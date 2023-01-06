守護生命品質的最後防線 《病主法》諮商費須合理化

亞洲第一部完整保障醫療自主權與生命尊嚴的《病人自主權利法》（簡稱病主法），今邁入四周年，截至去年底累積簽署人數達四萬人，但對比2021年僅約增加一萬人，總簽署量占全國1900萬成年者比例未達1%，今年起18歲即為成年者，將增加約60萬人享有簽署預立醫療決定的權利。

病人自主研究中心指出，病主法的推廣與簽署有機會為所有人畫下一道不掉入痛苦臥床的安全防線，但目前各醫院諮商門診須收費2000至3000元，可是人權不應有門檻，建議諮商費用應是全民免費。

病主法保障成年且心智健全者可透過完成預立醫療照護諮商，並簽署預立醫療決定來保障自己在面臨五種重大疾病，包括末期病人、永久植物人、不可逆轉昏迷、極重度失智及其他政府公告疾病時的醫療自主權，守護告別時刻的品質與尊嚴。

當年坐著輪椅，不受限於身上的罕見疾病，在立院為弱勢發聲，病主法最重要的推手楊玉欣，卸任後創辦專責推動病人自主權的病人自主研究中心（簡稱病主中心）。病主中心指出，行政院主計處2021年調查，國人不健康餘命已飆破八年，代表多數人臨終前飽受八年以上的臥床苦難。2025年台灣進入超高齡社會，老年人口占比將突破20%，將面臨超高齡社會帶來的巨大挑戰。

楊玉欣說，病主法的推廣與簽署將有機會為所有人畫下一道不掉入痛苦臥床的安全防線、給予家庭圓滿的契機，並減少大量的無效醫療，達到永續社會的目標。但目前病主法觀念的普及度與預立醫療決定的簽署量，明顯有很大的努力空間，其中諮商費用是民眾很大的一個簽署門檻。

現今各醫療機構的預立醫療照護諮商門診，每人一次約須收費2000至3000元，此金額已占台灣每月基本工資約10%、為2022年每月薪資中位數的近6%，對受薪者來說是一筆不小的負擔。楊玉欣認為，諮商的費用應全民免費，人權不應有門檻，這是期望未來政府能積極納入思考的。

病主中心表示，相當多合作醫院的諮商門診發現，許多民眾已有意願撥打電話了解諮商細節，但多因費用負擔而打消念頭，非常可惜。並呼籲諮商費合理化將加速簽署及社會安全網的建置，預立醫療決定的普及更是超高齡社會幸福與否的重要關鍵。

楊玉欣說，除一般人簽署有費用門檻外，弱勢者目前欲簽署預立醫療決定更是困難重重。除經濟困難者難以負擔諮商費用外，弱勢者更極易因疾病纏身、資訊落差，及其身障狀況造成溝通與行動困境，難以完成諮商並簽署，而被排除在權利保障之外。

病主中心也於民間募集資源，推動「弱勢創新服務方案」，期盼協助弱勢族群保障其自主意願和醫療人權，為他們張開社會安全防護網，更與北中南東15家綠色通道醫院夥伴，及6家社福單位夥伴共同開發、推廣多元的預立醫療照護諮商友善模式，至今已幫助超過500個弱勢者與其家人完成「終身大事」，創造許多感動的生命故事。

楊玉欣呼籲，病主法是長照的最後一哩路，對每一人的人權和尊嚴是保護措施，所以要談長照，一定要把這一塊規劃進去。病人自主權就是人權，不應讓費用變成民眾簽署門檻、更要保障弱勢族群不被制度性排除。讓配套完整化、統整化，這是面臨超高齡社會來臨，最迫切的任務。

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