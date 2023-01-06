病主法上路第4年 目標盼預立醫療決定達6萬人

保障末期、重病患者善終權的病主法上路邁入第4年，目前已有4萬3718人完成預立醫療決定並註記於健保卡，今年將號召醫院提供遠距諮商、雲端作業等，盼能達成6萬人目標。

病人自主權利法自2019年1月6日上路至今，賦予民眾事先預立醫療決定，法規也為重病、罕病者開了一扇窗，明訂經政府公告的疾病或痛苦難以忍受、疾病無法治癒且醫療無法合適解決者也適用。

衛生福利部醫事司今天舉行「穿越生命之河 預見未來的自己」記者會，希望讓更多人瞭解病主法的中心價值。

財團法人器官捐贈移植登錄及病人自主推廣中心董事長、衛生福利部次長石崇良會前接受媒體聯訪表示，病主法讓患者可以決定人生最後一哩路如何進行，包括要不要接受維生醫療如管灌飲食等，同時可以決定是否遺留大愛拯救另一個生命。

石崇良說，儘管在推動過程中，因為遇到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，許多諮商和簽署受到阻礙，但也摸索出遠距視訊的諮商方式，盼透過記者會鼓勵大家勇於突破所謂的生死忌諱，在健康的時候做好決定，不要把困難的問題留給最親愛的家人。

目前全國共有234家預立醫療諮商機構，預立人數從剛開始推動的1萬1272人，逐年成長至2022年有4萬3466人，今年目標達到6萬人。

出席記者會的藝人譚艾珍回憶，多年前一名朋友罹患癌症後交代家人不要急救，但到了最後關頭，大兒子仍無法放手並要求插管，她看到病人躺在病床上一直掉淚，那種「身不由己」的痛苦讓她一輩子難忘。後來病主法上路的第一年，她在弟弟邀請下，和女兒及侄兒4人一起諮商並完成簽署。

石崇良說，接下來將號召所有醫院提供遠距諮商，規劃以電子方式簽署預立醫療決定，簽署後直接上傳到健保資料庫，並註記在健保卡，提供更便利、品質不變甚至更好的服務，新年新希望是達到6萬人目標。

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