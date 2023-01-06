明起低溫下探11度轉乾冷 下周降雨時間點曝
中央氣象局表示，今晚到明天東北季風增強或大陸冷氣團南下，北部及東北部較冷，其他地區早晚偏冷，各地為多雲到晴，僅東部、東南部地區及恆春半島有局部短暫雨。明天及周日清晨將來到最低溫，空曠地區及近山區下探11、12度。下周三(13日)受東北季風影響水氣增多，北部、東半部都有局部降雨機率。
氣象局表示，受接近大陸冷氣團等級冷空氣影響，今晚到周日(8日)清晨屬乾冷型態，僅東半部、恆春半島有局部降雨，其他地區都是多雲到晴；最低溫落在明天及周日清晨，中部以北、東北部最低溫約13、14度，空曠地區及近山區約11、12度，其他地區則為16至18度。明天北台灣平均溫度約18、19度，其他地區早晚偏冷，高溫約21到23度。
氣象局指出，周日白天冷空氣減弱，北台灣溫度回升明顯，約為20至22度，其他地區約21至24度。下周二(12日)、下周三(13日)受東北季風影響水氣增多，北台灣轉涼，其他地區早晚偏涼，北部、東半部及中南部山區有局部短暫雨，其他地區為多雲天氣，3千公尺以上高山則有降雪機率。
另外，氣象局也說，下周溫度升高、水氣增多，9日、12日、13日中南部地區、金門及馬祖有局部霧跟低雲影響能見度，提醒民眾留意。
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