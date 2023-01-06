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中信銀行員驚傳淪詐騙共犯 金管會已接獲通報、最重罰5千萬

年關將近 除舊佈新

攝影中心／ 記者曾吉松／台北即時報導
年關將近，民眾開始除舊佈新，老公寓佈滿清苔的外牆，清潔人員由樓頂吊掛逐層刷洗，大家都希望過個清爽的新年。記者曾吉松／攝影
年關將近，民眾開始除舊佈新，老公寓佈滿清苔的外牆，清潔人員由樓頂吊掛逐層刷洗，大家都希望過個清爽的新年。記者曾吉松／攝影

年關將近，民眾開始除舊佈新，老公寓佈滿青苔的外牆，清潔人員由樓頂吊掛逐層刷洗，大家都希望過個清爽的新年。

年關將近，民眾開始除舊佈新，老公寓佈滿清苔的外牆，清潔人員由樓頂吊掛逐層刷洗，大家都希望過個清爽的新年。記者曾吉松／攝影
年關將近，民眾開始除舊佈新，老公寓佈滿清苔的外牆，清潔人員由樓頂吊掛逐層刷洗，大家都希望過個清爽的新年。記者曾吉松／攝影

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