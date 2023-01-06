護照換新 指揮中心提醒辦疫苗數位證明時間點

今年農曆春節長達10天，不少民眾出國玩。指揮中心今天提醒，疫苗數位證明與護照資料自動交換機制並非及時更新，建議領取新護照隔日中午後再申辦，否則與新護照號碼不同恐無效。

隨台灣邊境穩健開放，中央流行疫情指揮中心今天發布新聞稿表示，簡稱疫苗數位證明的「數位新冠病毒健康證明」，下載數量由去年11月每天平均約1萬2000件，提升至12月每天平均約2萬件，顯見出國民眾明顯增加。

指揮中心提醒，疫苗數位證明與外交部領事事務局之間的護照資料自動交換機制並非及時更新，建議有出國需求使用的民眾提前申辦護照，並於領取新護照後的隔日中午後，再以電腦或手機上網申辦，才可以取得和新護照號碼一致的數位證明。

指揮中心指出，疫苗數位證明核發2種國際格式，分別是歐盟規範及Smart Health Card規範。

歐盟格式有效期限制，接種2劑或1劑，18歲（含）以上者不超過270天，未滿18歲者不超過365天，接種3劑或以上者才是長期有效，而SHC格式雖然沒有效期限制，但各國的要求仍有不同，民眾於出國前，應先確認欲前往國家採認規定。

此外，因應中國COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續，自今年1月1日零時至1月31日（航班表定抵台時間），除維持現行不開放中國觀光客來台政策，搭乘自中國北京、上海、成都及廈門等4個直航航線，及金馬地區民眾春節交通專案的來台旅客，入境時須於機場或港口配合採集唾液檢體進行PCR檢測，配合7天自主防疫及自我篩檢。

據指揮中心統計，1月1日至4日，共採檢3999人，採檢陽性人數共825人、平均陽性率約20.6%。

指揮中心發言人莊人祥下午接受媒體聯訪表示，陽性率變動原因部分和航點有關，來自不同城市旅客、當地盛行率不一樣，但目前看來就是在17.9%到25%之間游移。

至於採檢首日的基因定序結果，莊人祥說，當天共164人採檢陽性，Ct值26以下才會送基因定序、僅占10多件，結果尚未完全出爐，已完成部分仍以BA.5.2、BF.7為主，另外還有一個BA.5.1，均為已知病毒，還沒有出現新變種。

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