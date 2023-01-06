機車考照注意這項目即起列筆試必考 道路訓練4月上路

我國交通死傷事故頻傳，交通部公路總局為強化駕駛停讓觀念，宣布機車考照筆試將「無號誌路口停讓」列為必考題，且至少涵蓋3至4題。另外，今年4月起將試辦機車駕訓班道路訓練，加強駕駛實務經驗，課程總計3小時，初步規劃將納入兩段式左轉、路邊停車、變換車道、無號誌路口停讓等8到10個訓練項目。

我國去年1至10月就有31萬6601起機車死傷事故，其中造成1648人死亡。公路總局為強化機車族道路安全觀念，除了規畫今年4月起試辦機車駕訓班道路訓練，1月3日起也將無號誌路口停讓列為筆試必考題目。

公路總局表示，過去機車考照50題筆試考題皆由電腦隨機選題，今年起設定將「無號誌路口停讓」列為必考題，且至少涵蓋3至4題，合格分數同樣為85分。

針對今年4月起試辦機車駕訓班道路訓練，公路總局表示，道路訓練課程規畫共3小時，其中1小時為行前訓練及講習等，2小時為實務訓練，第一階段將於14家有大型重機訓練經驗的特優駕訓班試辦，每個駕訓班會有兩條路線，學員上路時前後共安排2位教練，並設有行車紀錄器、及透過藍芽耳機與學員溝通。

公路總局指出，初步規劃道路訓練將納入兩段式左轉、路邊停車、變換車道、無號誌路口停讓等8到10個項目，實務內容將進一步討論。

公路總局也說，全台有駕訓班的機車考場共有72座，費用在2800至3700元不等，今年將有4萬個補助名額，每人1300元，其中，若參加道路訓練每人可望再領1200元補助，但含道路訓練駕訓班最終定價尚未出爐，仍要與業者討論。

另外，公路總局表示，今年針對機車考照增加實際道路路考及筆試題型調整等委外進行研究，預計明年完成後，於2025年初提出具體研究內容。

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