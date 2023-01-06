寒害重創屏東縣蓮霧 今公告農業天災現金救助

屏東縣蓮霧進入採收季，今年幾波冷氣團過境，因日夜溫差大，造成大量落、裂果，縣長周春米上任首日就到產地勘災，指示縣府農業處彙整災害資料向農委會反映；農委會今天公告屏東縣蓮霧為寒流農業天然災害現金救助地區，損害率達20%以上者，1月7日至1月16日止受理現金救助申請，救助額度為每公頃10萬元，例假日公所照常受理。

由於此次受寒害農作物不只蓮霧，尚有屏北地區的蜜棗和部分鳳梨，縣府農業處長鄭永裕提醒農民，除已公告的農作物品項外，倘有其他農作物災損發生，務必通報所在地鄉公所，受災作物復耕或刈除前也要請公所人員到場拍照存證，避免日後災損救助沒有災損現況導致救助的權益受損。

去年底接連幾波寒流低溫，正值產季的蓮霧首當其衝，受創最為嚴重，包含枋寮、南州、佳冬、萬巒、枋山等鄉鎮都傳出災情，縣府上周統計全縣蓮霧裂果、落果面積逾300公頃，損失超過5000萬元。縣長周春米上午完成就職典禮，下午就火速會同農糧署及高雄區農業改良場前往實地勘災，農改場專家鑑定是氣候異常的寒害造成。

枋寮地區農會總幹事鄭晏昕說，今年採收季日夜溫差大，白天熱，蓮霧熟成時紛紛裂果或提早落果，多數顏色不紅且果粒偏小，大又紅的頂級品數量較往年少，批發價最近仍維持在每公斤400元的高檔價位，因寒害屬遲發性災害，產季排定春節前採收的果農憂心忡忡，還好最近氣候較穩定，也有注意果園管理的果農愛受氣候影響小，加上價格好，今年是個豐收年。 農委會今天公告屏東縣蓮霧為寒流農業天然災害現金救助地區，損害率達20%以上者，1月7日至1月16日止受理現金救助申請。圖／屏東縣政府提供 屏木蓮霧熟成時紛紛裂果或提早落果，多數顏色不紅且果粒偏小，大又紅的頂級品數量較往年少，批發價最近仍維持在每公斤400元的高檔價位。圖／屏東縣政府提供

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