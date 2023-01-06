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中國經港澳轉機入境加嚴 首日首航班66人抵台

中央社／ 桃園6日電

中國經港澳轉機入境加嚴，今天起須持登機前檢驗證明。桃園國際機場上午首班自港澳抵台的載客班機入境旅客數66人，由於在搭機前已被檢視過檢驗報告，抵台後比照一般旅客入境。

中央流行疫情指揮中心3日宣布，今天起自中國啟程經香港、澳門轉機抵台旅客須持有啟程地搭機前檢驗報告，但針對上述對象，暫無須比照中國直航落地唾液篩檢。

根據桃園國際機場官網資料，今天首班從港澳抵台的載客班機是國泰航空CX488，從香港起飛，上午9時35分抵達桃園機場，入境旅客數66人；上午其餘來自港澳班機，都為客機載貨。

桃園機場相關部門指出，中國啟程經香港、澳門轉機抵台旅客須持有的啟程地搭機前檢驗報告，會先由當地航空公司執行檢視，旅客抵台後即比照一般旅客入境，截至目前過程順暢。

桃園機場 香港

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