中國經港澳轉機入境加嚴 首日首航班66人抵台
中國經港澳轉機入境加嚴，今天起須持登機前檢驗證明。桃園國際機場上午首班自港澳抵台的載客班機入境旅客數66人，由於在搭機前已被檢視過檢驗報告，抵台後比照一般旅客入境。
中央流行疫情指揮中心3日宣布，今天起自中國啟程經香港、澳門轉機抵台旅客須持有啟程地搭機前檢驗報告，但針對上述對象，暫無須比照中國直航落地唾液篩檢。
根據桃園國際機場官網資料，今天首班從港澳抵台的載客班機是國泰航空CX488，從香港起飛，上午9時35分抵達桃園機場，入境旅客數66人；上午其餘來自港澳班機，都為客機載貨。
桃園機場相關部門指出，中國啟程經香港、澳門轉機抵台旅客須持有的啟程地搭機前檢驗報告，會先由當地航空公司執行檢視，旅客抵台後即比照一般旅客入境，截至目前過程順暢。
🔯2023年星座運勢一次看
✨ 殺破狼／2023年12星座整體運勢（上） 白羊感情精彩、巨蟹工作順利
✨ 殺破狼／2023年12星座整體運勢（下） 天蠍職場地位提升、摩羯脫單機會高
✨ 2023年12星座財運「最旺、最窮」排行出爐！獅子恐由富轉貧、白羊薪資有成長
✨ 2023年12星座感情運「最好、最壞」出爐！摩羯感到幸福 天蠍波動激烈
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言