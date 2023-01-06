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萊爾富門市推上百款「春節禮盒」3件9折！首度推「寵物伴手禮」

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
搶攻年節商機，萊爾富推出「玉兔迎春．好禮相報」活動，於門市現場提供上百款年節好禮，1月31日前購買指定禮盒享2件9.5折、3件9折。圖／萊爾富提供
搶攻年節商機，萊爾富推出「玉兔迎春．好禮相報」活動，於門市現場提供上百款年節好禮，1月31日前購買指定禮盒享2件9.5折、3件9折。圖／萊爾富提供

今年過年長達10天連假，萊爾富搶攻年節商機，採「門市現售」與「專刊預購」雙管齊下，精選上百款年節伴手禮盒，其中包含不少吸睛、寓意吉祥的禮盒設計。萊爾富即日起至1月31日於門市現場推出「玉兔迎春．好禮相報」活動，以「經典推薦」、「人氣肖像」、「營養活力」等3大主題提供上百款喜氣限量禮盒；今年也首推「寵物伴手禮」，並祭出6.4折起優惠，搶攻毛孩市場；1月31日前購買指定禮盒還可享2件9.5折、3件9折優惠。

經典推薦首推「小潘鳳凰酥」（12入，售價380元），每每節慶期間推出總是造成熱烈搶購，穩居每年熱銷榜；另一款「香港美心齊來發財禮盒」（售價1,588元），以麻將「發財」為靈感來源，佐以玫瑰金色打造出兩款鋪鋪發、招招財禮盒，讓新年財運滾滾來，堪稱最開運組合禮品。

可愛肖像禮盒向來極受歡迎，萊爾富引進「元本山米奇造型步步高升海苔禮盒」（售價349元），內含一款米奇或米妮造型收納盒；「卡迪那可樂果休閒綜合兔年歡樂箱」（售價199元）一次可享用原味可樂果與德薯茄汁，還附贈懶散兔&啾先生點心盤，共2款隨機；「77巧菲斯摺疊收納箱」（售價399元）為LINE FRIENDS與77攜手推出經典禮盒，外盒為摺疊收納箱，增添實用性。

萊爾富今年首度為毛孩家庭推出「寵物伴手禮」，最低6.4折起，包括台灣在地寵物品牌「汪喵星球」2023新春獻禮，原價320元、新春價279元，禮盒內含年度熱銷的犬貓副食「無膠點心罐4入組」、「軟便剋星3入組」以及富有過年喜氣感的小酒杯1對；另有針對喵星人的「肉球世界」春節吃到爽爽袋，原價466元、新春價299元，內含「4罐歪嘴貓主食罐」及2包法式饗宴凍乾，由法式餐廳主廚為毛孩特製，還加贈肉球世界官網百元折價券。

除了門市禮盒之外，1月31日前萊爾富同步推出「年貨大街」預購專刊，提供逾300項限量商品，收錄各式年節茶點、暖心伴手禮、熱銷零嘴、家常美食、人氣甜點、新鮮果物、尾牙家電、寢飾生活等品項，售價自55元至15,888元不等。

看好拜年送禮人潮增，萊爾富1月11日至1月31日購買門市禮盒或選購預購專刊商品，搭配聯邦信用卡，單筆消費滿200元即可現折20元、單筆消費滿1,000元即可獲贈50元購物金3張。

萊爾富今年首度推出「寵物伴手禮」，「汪喵星球」2023新春獻禮原價320元、新春價279元。圖／萊爾富提供
萊爾富今年首度推出「寵物伴手禮」，「汪喵星球」2023新春獻禮原價320元、新春價279元。圖／萊爾富提供
看好拜年送禮人潮增，萊爾富於門市現場推出不少可愛兔年肖像禮盒。圖／萊爾富提供
看好拜年送禮人潮增，萊爾富於門市現場推出不少可愛兔年肖像禮盒。圖／萊爾富提供
萊爾富門市推出「77巧菲斯摺疊收納箱」，售價399元，外盒為摺疊收納箱。圖／萊爾富提供
萊爾富門市推出「77巧菲斯摺疊收納箱」，售價399元，外盒為摺疊收納箱。圖／萊爾富提供
萊爾富推出精選年節好禮，採門市現售、專刊預購雙管齊下，引進不少吸睛、寓意吉祥的禮盒設計。圖／萊爾富提供
萊爾富推出精選年節好禮，採門市現售、專刊預購雙管齊下，引進不少吸睛、寓意吉祥的禮盒設計。圖／萊爾富提供
萊爾富門市推出「美心齊來發財禮盒」，售價1,588元。圖／萊爾富提供
萊爾富門市推出「美心齊來發財禮盒」，售價1,588元。圖／萊爾富提供
萊爾富門市推出「元本山米奇造型步步高升海苔禮盒」，售價349元，內含一款米奇或米妮造型收納盒。圖／萊爾富提供
萊爾富門市推出「元本山米奇造型步步高升海苔禮盒」，售價349元，內含一款米奇或米妮造型收納盒。圖／萊爾富提供
萊爾富「年貨大街」預購專刊推出超商獨家「新東陽魷魚絲」，原價129元、新春價105元，有原味及炭烤兩種口味可挑選。圖／萊爾富提供
萊爾富「年貨大街」預購專刊推出超商獨家「新東陽魷魚絲」，原價129元、新春價105元，有原味及炭烤兩種口味可挑選。圖／萊爾富提供
萊爾富門市推出「卡迪那可樂果休閒綜合兔年歡樂箱」，售價199元，附贈懶散兔&啾先生點心盤，共2款隨機。圖／萊爾富提供
萊爾富門市推出「卡迪那可樂果休閒綜合兔年歡樂箱」，售價199元，附贈懶散兔&啾先生點心盤，共2款隨機。圖／萊爾富提供

伴手禮 寵物 人氣甜點

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