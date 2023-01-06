每年多達90萬人健保卡遺失、毀損 手機快速申辦沒煩惱

春節假期即將到來，這次連假長達10天，民眾若有健保卡遺失、毀損時，請提早申請補換發健保卡，避免影響就醫權益。健保署統計，每年健保卡遺失、毀損申請補換發卡約90萬張，其中有逾半數民眾選擇臨櫃辦理，為提升民眾申辦便利性，可以透過已註冊綁定的「全民健保行動快易通｜健康存摺」APP的「健保櫃檯」，即可免出門以線上申請健保卡。

健保署長李伯璋表示，「全民健保行動快易通｜健康存摺」APP的「健保櫃檯」可以辦理在公所投保保險對象的加退停復保、查詢未繳保費、繳納健保費及辦理健保費簡易分期等各項服務。至於健保卡已遺失無法完成裝置認證者，可由投保於同一健保戶的家人，包括依附加保的配偶、子女或父母代為申請，健保卡約二到三個工作天就會郵寄至指定地址，免臨櫃、省時又便利。

李伯璋說，104年10月起「健保快易通｜健康存摺」APP於2015年10月新增「行動櫃檯」功能，至2021年3月更名為「健保櫃檯」。截至目前，已完成註冊裝置綁定人數約1100萬人。依去年統計各項功能，其中查詢人次前3大項目分別是投保紀錄查詢、未繳保費查詢、保費繳納紀錄，而申辦健保卡約9萬多件。

健保署承保組專委吳昕說，疫情期間民眾應多利用「全民健保行動快易通｜健康存摺」APP的「健保櫃檯」各項功能，免出門即可隨時隨地辦妥健保業務。此外，民眾換發健保卡期間，在14日內可持繳納工本費收據及身分證明文件，填具「全民健康保險特約醫療院所例外就醫名冊」後，即可以健保身分就醫。

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