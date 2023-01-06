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賞梅泡湯一次滿足 高雄六龜「梅開眼笑小農市集」周末登場

聯合報／ 記者林品君／高雄即時報導
六龜山區風景絕佳，坐擁2處溫泉區，每年冬季吸引大批遊客前往。圖／茂林國家風景區管理處提供
六龜山區風景絕佳，坐擁2處溫泉區，每年冬季吸引大批遊客前往。圖／茂林國家風景區管理處提供

高雄六龜坐擁2處溫泉，寶來、不老碳酸氫鈉泉質，據能消解疲勞、保皮膚滑嫩，每年冬季吸引許多泡湯愛好者前往，加上南橫沿線山區景緻優美，時值白雪木、梅花盛開，訂房率常居高不下。茂林國家風景區管理處表示，今年六龜冬梅提前萌發，這周末將舉辦「梅開眼笑六龜區小農市集」，民眾可到六龜泡湯、賞梅、體驗部落慢步調。

高雄六龜寶來梅園海拔介於450公尺至1200公尺，總面積約400公頃，其中「竹林休閒農業園區」梅園，占地約200公頃，種植超過1萬2000棵梅樹，每年12月至隔年1月是梅花盛開時節，白茫茫花海點綴山頭，大批遊客都會趁此時上山賞梅，追睹有如覆雪的夢幻景色。

除了竹林休閒農業園區，六龜還有多處賞梅熱點，包含浦來溪頭社戰道、三叉工坊、賴家古厝休閒露營區等。賴家古厝後方即是白皚皚梅樹山頭，搭配附近賞梅山林小徑，格外有世外桃源感。

今年六龜山區梅樹提早萌綠，1月起陸續綻放，交通部觀光局茂林國家風景區管理處，在1月7日、8日周末，舉辦「梅開眼笑六龜區小農市集」，地點在聚寶來景觀休憩餐飲中心，邀請在地茶、果農、地方社團到場展售，包含友善環境物產、生活工藝品，還規畫地方特有的「野山茶席」，在自然山林間悠閒品茶，也安排多組樂手到場演奏，以及魔術、趣味互動表演。

在地溫泉業者提醒，南橫公路今年5月開通後，連續假期以及農曆年訂房都已超過9成，泡湯建議提前預約，避免撲空。

茂管處推薦來六龜可安排2天1夜遊，白天遊山賞景健行，晚上泡溫泉舒壓、放鬆，再搭配品嘗道地風味美食、漫步山間市集，豐富假日又能養生休息。更多六龜旅遊資訊，可搜尋「Fun心遊茂林」（茂林國家風景區）粉絲專頁查詢。

高雄六龜寶來、不老溫泉區的美崙山溫泉渡假山莊大眾池。圖／茂林國家風景區管理處提供
高雄六龜寶來、不老溫泉區的美崙山溫泉渡假山莊大眾池。圖／茂林國家風景區管理處提供
今年六龜冬梅提前萌發，這周末將舉辦「梅開眼笑六龜區小農市集」，民眾可到六龜泡湯、賞梅、體驗部落慢步調。圖／茂林國家風景區管理處提供
今年六龜冬梅提前萌發，這周末將舉辦「梅開眼笑六龜區小農市集」，民眾可到六龜泡湯、賞梅、體驗部落慢步調。圖／茂林國家風景區管理處提供
這周末1月7日、8日的「梅開眼笑六龜區小農市集」，地點在聚寶來景觀休憩餐飲中心，除了地方物產展售，還邀請多組樂手到場演奏，以及魔術、趣味互動表演。圖／茂林國家風景區管理處提供
這周末1月7日、8日的「梅開眼笑六龜區小農市集」，地點在聚寶來景觀休憩餐飲中心，除了地方物產展售，還邀請多組樂手到場演奏，以及魔術、趣味互動表演。圖／茂林國家風景區管理處提供

六龜 賞梅 國家風景區

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