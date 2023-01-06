搶攻春節熱潮！統一超商「東山服務區」新開幕　麥當勞進駐

解封後即將迎接春節10天連假，預期國道將湧入大量出遊車潮，統一超商於今天（1月6日）全新開幕「東山服務區」，邀請高公局趙興華局長共同剪綵舉行盛大開幕慶。「東山服務區」以「歡樂東山．榕景再現」為主題，打造寬敞明亮的動線及「綠意森林系」設計，也增設「寵物共食區」便利毛孩共食；室內規劃29個在地小農、輕食、百貨伴手禮、手工藝品及知名連鎖品牌，近9成為獨具地方特色的在地美食，除了有7-ELEVEN、星巴克及爭鮮外，更引進南部服務區首登場的「麥當勞」，耗時超過半年、翻新本土占地最大的國道服務區，搶攻新一波打卡景點風潮。

統一超商自2002年起即開始以商場營運模式參與各地商場規劃，目前共分為觀光景點、交通轉運、大專院校、醫療院所、科技廠辦、國際機場、商辦大樓等7大類別，總計共57個商場。日前統一超商更取得營業額霸主「清水服務區」最優申請人資格，目前共計有泰安、仁德、東山、關廟、清水5處服務區經營權，位於台南的關廟服務區預計年後配合高公局進度也將盛大開幕。服務區持續以嶄新的風貌並優化空間設計，提供用路人更完善的旅途體驗，讓服務區不僅是休憩空間，更可創造全新的記憶點。

「東山服務區」前方有棵百年大榕樹，是在地守護神、地標及代表景觀，特別以「森林與樹」理念進行規劃設計，以「生命之樹」、「生命之光」、「生命之泉」3大裝置藝術結合光影與音樂，也邀請電影看板畫師「田榮鈐」獨家彩繪樹洞意境，讓休憩增添藝術氣息；戶外有親子戲水區、植物園、星光電影院，並針對毛孩共遊需求，除了既有寵物公園讓毛孩跑跳外，特別擴建「寵物共食區」，成為用路人與寵物共同用餐場所新選擇。

此外，室內規劃29個在地小農、輕食、百貨伴手禮、手工藝品及知名連鎖品牌，如周氏蝦捲、洪祖師擔仔麵、得意東山鴨頭、深緣及水及東山咖啡等；7-ELEVEN門市也以可愛活潑的OPEN!家族為元素限定設計，這更是麥當勞首度登陸南部服務區。而統一超商亦持續推展永續營運，攜手勞工局將弱勢勞工經營的「晴天坊手工藝品」、「視障按摩服務」進駐東山服務區，美食飽餐後也可舒壓一番，打造全方位服務區新體驗。

為歡慶「東山服務區」盛大開幕，1月6日起連續2天於親水廣場有露天電影院，陸續上映《捍衛戰士獨行俠》、《聽見歌在唱》兩大暢銷院片。開幕首3日持消費滿319元發票即可兌換統一麥香飲品（300ml）一瓶；1月6日至1月15日累計消費滿711元即可持滿額發票參加抽獎，有機會獲得福袋、幸運帶走百萬跑車等大獎。 統一超商於1月6日舉行「東山服務區」盛大開幕慶。圖／統一超商提供 統一超商「東山服務區」引進星巴克，帶給用路人滿滿咖啡香。圖／統一超商提供 統一超商「東山服務區」以「森林與樹」理念進行規劃設計，以「生命之樹」、「生命之光」、「生命之泉」3大裝置藝術結合光影與音樂。圖／統一超商提供 統一超商「東山服務區」邀請電影看板畫師「田榮鈐」獨家彩繪樹洞意境，搭配「生命之泉」裝置藝術讓休憩增添藝術氣息。圖／統一超商提供 統一超商「東山服務區」除了既有寵物公園讓毛孩跑跳外，特別擴建「寵物共食區」，成為用路人與寵物共同用餐場所新選擇。圖／統一超商提供 統一超商「東山服務區」引進南部服務區首登場的「麥當勞」。圖／統一超商提供 統一超商「東山服務區」的7-ELEVEN門市以可愛活潑的OPEN!家族為元素限定設計。圖／統一超商提供

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