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擔心子宮突然爆炸 35歲媽媽冒命挺過「疤痕外孕」喜獲女兒

聯合報／ 記者許政榆／台北即時報導
台大醫院協助剖腹產疤痕外孕產婦順利生產，今舉行記者會邀請楊小姐與醫療團隊分享心路歷程。圖／台大醫院提供
台大醫院協助剖腹產疤痕外孕產婦順利生產，今舉行記者會邀請楊小姐與醫療團隊分享心路歷程。圖／台大醫院提供

無畏疤痕外孕，媽媽冒生命危險產下女兒。35歲楊小姐數年前曾因剖腹產留疤痕，又因疤痕外孕而終止妊娠，當得知未來懷孕時，有極高疤痕外孕復發風險時，她屢次在門診大哭崩潰，但她經歷前2次失敗後，無法再忍受痛失孩子的心情，決定和先生「賭一次」，願意承受大出血、摘除子宮的風險繼續懷孕，最後在台大多專科醫療團隊密集照護下，順利生下女兒，健康長大至今已9個月。

「打了很多的針，很擔心小孩，也怕自己的子宮突然爆炸。」楊小姐感謝台大醫院婦產科醫師戴怡芸不斷給她勇氣，也透露時常在醫師面前落淚，但「遇到還是要面對」。楊小姐的先生表示，起初聽到疤痕外孕的風險時「幾乎崩潰」，但感謝太太願意承擔，自己也持續給太太支持、心理建設，不要讓她壓力太大。

戴怡芸表示，疤痕外孕意指，胚胎容易著床於先前剖腹產的疤痕，若未早期發現，胚胎可能撐開剖腹產疤痕，導致子宮破裂大出血，也可能合併植入性胎盤、併發產後大出血而需摘除子宮，因此國際上至今建議，一旦診斷剖腹產疤痕外孕，須盡早終止妊娠。剖腹產後發生疤痕外孕機率為2000千分之一，國際資料統計，有心跳的疤痕外孕胚胎僅8分之5會活產，有60%會因植入性胎盤而切除子宮。

台大醫院過去累計100例疤痕外孕案例，其中3例活產，以楊小姐案例，團隊評估後決定在懷孕30周時提早剖腹，避免子宮破裂胎兒死亡。術中使用主動脈內球囊止血術，以及台大醫院婦產科醫師施景中研發的「王蟲縫法」以減少出血，在新生兒科、心臟科、麻醉科、泌尿科支援下，楊小姐去年3月30日順利生產並保留子宮。此研究同時獲婦產科頂級雜誌《American Journal of Obstetrics and Gynecology》刊登。

台大醫院副院長高淑芬表示，過去剖腹產疤痕外孕能成功生下小孩的案例很少，但透過專業團隊合作，加上孕婦的堅強意志，很多不可能將成為可能。婦產部主任陳思原表示，孕婦發生子宮外孕機率為1%，多半發生在輸卵管，而疤痕外孕機率低，過去憂心子宮破裂，多半會將子宮切除，但楊小姐為了傳承生命勇敢冒險，加上台大團隊追蹤植入性胎盤、疤痕外孕有豐富經驗，最終順利活產且保留子宮。

施景中表示，在20年前全球僅不到百例疤痕外孕，近年剖腹產人數增加，台灣現有3分之1的婦女，因為晚生、怕臍帶繞頸、怕痛或吃全餐而選擇剖腹產，過去以為是植入性胎盤或單純子宮破裂，隨著診斷增加，更多人了解到疤痕外孕疾病。他呼籲，婦女不要以為剖腹產很簡單，「恐造成嚴重後果」，應減少第一次剖腹生產，降低植入性胎盤等合併症發生。

楊小姐冒著疤痕外孕風險，順利產下女兒。記者許政榆／攝影
楊小姐冒著疤痕外孕風險，順利產下女兒。記者許政榆／攝影

子宮 台大醫院 團隊

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