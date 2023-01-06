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環保署預告 7月1日起旅宿業不主動提供一次性備品

聯合報／ 記者彭宣雅／台北即時報導
今年7月1日起，飯店、民宿、露營區等旅宿業者，不得主動提供一次性旅塑用品。本報資料照片
今年7月1日起，飯店、民宿、露營區等旅宿業者，不得主動提供一次性旅塑用品。本報資料照片

繼公務機關禁訂一次性餐盒便當後，環保署今再預告「一次用旅宿用品限制使用對象及實施方式」草案，未來飯店旅館、民宿、露營地，都不得主動提供一次用旅宿用品，包括洗髮乳、沐浴精、牙膏牙刷等，7月1日起分二階段實施。

根據環保署預告內容，112年7月1日起分二階段實施，第一階段為「不主動提供」、第二階段則是「自備應有價差優惠或提供需求者選購」並由各地方環保局提報實施日期。

環保署表示，依廢棄物清理法第21條授權訂定「一次用旅宿用品限制使用對象及實施方式」，規定旅宿業，包含觀光旅館業、旅館業及民宿，及其他住宿業如露營地、休旅車營地等五大類，第一階段（民國112年7月1日）起，不能在客房內主動提供或客房外讓消費者自由取用一次用旅宿用品，僅於消費者有使用需要時再提供。

而第二階段，則規定業者應提供未含一次用旅宿用品房型的價差至少5%優惠；或於營業場所或客房內標示各項一次用旅宿用品價格供消費者選購，實施日期則由地方提報環保署核准發布。

限制的一次用旅宿用品品項包括：小於180毫升且一次性包裝之液態盥洗及保養用品（洗髮乳、潤髮乳、沐浴乳及乳液）、個人衛生用品（梳子、牙刷、牙膏、刮鬍刀、刮鬍泡及浴帽）以及一次用拖鞋等3類品項。

環保署回收基管會執秘王嶽斌表示，旅館飯店內有些在牆壁上、可重複補充的沐浴精、洗髮精，這類沒有問題，主要是限制180毫升、小罐的備品，7月1日起就先改為不主動提供，但顧客有需要，飯店必須供應；但之後，就交由各縣市政府環保局訂定實施方案時程，飯店業者必須提供訂房的環保方案，不提供備品價差需在5%以上，或者可以現場購買。

王嶽斌說，違反規定者，可依照廢棄物清理法開罰1200至6000元，若未改善可按日連罰，裁罰對象為這5類的旅宿業者；台灣一年旅塑廢品推估有8000公噸，有些飯店覺得垃圾量很高，很多都是塑膠備品，做這樣政策，事前也已跟旅館公會、觀光局、民宿協會做過討論。

環保署 沐浴 價差

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