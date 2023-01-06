花蓮菜鴨全台爆紅 特生中心專家5點判定非萊島鴨

花蓮吉安溪近日出現菜鴨，全台爆紅，但專家從5點分析，研判不是夏威夷極危物種雷仙島鴨。圖／花蓮縣野鳥學會提供、劉芝芬攝 日前有媒體獨家報導花蓮縣吉安溪出現從夏威夷飛來的稀有「雷仙島鴨（又譯萊島鴨）」，引起鳥界轟動，瞬間爆紅成為全台最知名鴨子。花蓮縣政府請求農委會特生中心鳥類專家，從體型、翼鏡、分布、移動能力及保育措施5點，研判這隻花蓮鴨並非無法長距離移動，不具遷徙能力的雷仙島鴨。中華鳥會表示，鳥會成員多認同這隻鴨為馴化的家鴨，但若有鳥友提出進一步的見解和證據，歡迎提交正式紀錄報告給中華鳥會討論。

農委會特有生物研究保育中心、中華民國野鳥學會、花蓮縣政府今天聯合說明這隻鴨非雷仙島鴨（Laysan Duck，學名：Anas laysanensis）的研判依據。

鳥類學家、特生中心助理研究員林大利依據美國康乃爾鳥類研究室（The Cornell Lab of Ornithology）的線上全球鳥類圖誌（Birds of the World）的描述，雷仙島鴨的體型在37至39公分之間，屬於小型的雁鴨科鳥類，花蓮鴨體型約50公分，兩者在體型上有極大差異，花蓮鴨較接近馴化自綠頭鴨的家鴨。

第二，雷仙島鴨在翅膀張開時，翼面中後緣有明顯的藍綠色金屬光澤，稱為「翼鏡」；而花蓮的鴨子沒有這個特徵。

第三，雷仙島鴨僅分布於夏威夷的雷仙島（Laysan island），島嶼面積僅3.7平方公里，是全世界所有雁鴨中，分布範圍最侷限的物種。

第四，雷仙島鴨不具遷徙能力，無法長距離甚至跨海移動，無法從夏威夷跨海飛到台灣。

最後，由於分布局限再加上移動能力不佳，雷仙島鴨屬於嚴重瀕臨滅絕的鳥類。美國相關單位多年來投入大量保育行動，目前90%以上的個體都有繫上編號腳環，為的是每年清楚盤點每一隻雷仙島鴨。花蓮的鴨子則未戴有美國研究用的腳環。

林大利表示，綜合這5點，認為「花蓮當事鴨並非雷仙島鴨」；且已有飼主指認當事鴨是走失數日的寵物，建議現場的人與鴨都早日回家。

中華鳥會祕書長呂翊維表示，中華鳥會成立鳥類紀錄委員會，每年定期審查鳥友們提交的稀有鳥類報告，新鳥種的認定須透過委員會的鳥類專家與學者仔細的特徵鑑識，甚至排除相似的鳥種，以及比對鄰近地區的紀錄，經過種種的考量才會正式納入台灣鳥類名錄。

他表示，鳥會成員多認同花蓮鴨為馴化的家鴨，但若有鳥友提出進一步的見解和證據，也歡迎提交正式的紀錄報告給中華鳥會進行討論。

花蓮縣長徐榛蔚表示，縣府身為保育的地方主管機關，提醒民眾在進行生態觀察或攝影時，需謹守不干擾野生動物與環境的原則，無論餵食、播音引誘還是捕捉擺拍，都會涉及騷擾保育類野生動物，可能觸犯野生動物保育法，將被處以刑責或是罰金。

●雷仙島鴨 小檔案

學名：Anas laysanensis

又名：萊島鴨

分布：雷仙島，位於夏威夷檀香山西北方1500公里

保育等級：嚴重瀕臨滅絕，數量僅存約500隻 雷仙島鴨鴨翼上有藍綠色金屬光澤的翼鏡，腳上繫有腳環。圖／取自維基共享資源 作者Forest & Kim Starr，CC BY 3.0

商品推薦