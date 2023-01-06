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勞動部推大專青年預聘計畫 畢業前1年先進企業卡位

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
勞動部今宣布今年推動「大專青年預聘計畫」，因應國內重點產業人才缺口，也解決大專青年缺乏工作經驗及尋職困難的問題。記者葉冠妤／攝影
勞動部今宣布今年推動「大專青年預聘計畫」，因應國內重點產業人才缺口，也解決大專青年缺乏工作經驗及尋職困難的問題。記者葉冠妤／攝影

為因應國內重點產業人才缺口，解決大專青年缺乏工作經驗及尋職困難的問題，勞動部今起推動「大專青年預聘計畫」，凡符合重點產業且員工規模達50人以上的企業，與大專校院合作向勞動部勞動力發展署各分署申請就業導向的就業學程，並提供畢業前1年的大專青年中階技術以上的職缺，指派職場導師進行實務訓練，勞動部將補助企業每人最高7.2萬元的訓練費；此外，只要畢業後以全職留任原企業，青年及可領取留任獎勵金1萬元。勞動部表示，盼透過此計畫，鼓勵大專青年無縫接軌職場。

經統計，台灣每年約有22萬名大學應屆畢業青年分散在27個學門，有超過半數青年是在畢業後才開始找工作，而且在初次尋職時容易遭遇困難，主要原因有「經歷不足（占25.38%）」和「技能不足（占15.82%）」等問題。此外，在行業選擇方面，青年較其他國人更傾向投入零售、餐飲等服務業（占68.84%）。

另一方面，近年來受疫情、少子化、產業數位轉型及國際經貿環境迅速變遷等因素影響，國內各行各業對於中階技術人才的需求大幅提升，尤其在5+2、5G、AI等重點產業方面，所需關鍵職能多屬跨領域、培養難度較高的人才，在供不應求的情況下，已產生人才缺口。以智慧機械及通訊產業為例，依國家發展委員會推估報告，每年新增需求高達2萬人，許多企業都感受到人才荒危機。

勞動部指出，「大專青年預聘計畫」今年投入1.7億元，可參與學生預計2000人，適用對象為畢業前1年的大專青年，鼓勵大專校院與企業合作辦理勞動部「補助大專校院辦理就業學程計畫」，提供符合業界所需的實務導向課程與校外實務訓練，由符合國家重點產業且員工規模50人以上的企業，提供中階以上技術職缺，經向勞動部申請核定後，企業即可預聘大專青年，進行工作崗位訓練，總時數必須達360小時以上，訓練期間指派資深員工擔任職場導師，並須安排於部門或職務間輪調，學習產業關鍵技術，訓練期間最長為12個月。

有意願參與的大專校院及企業，即起至3月17日前，由大專校院統一向所屬各分署申請辦理；有志投入重點產業行列的大專青年，則可依各大專校院的選課時間進行報名，並由大專校院及企業協助甄選參訓。「大專青年預聘計畫」相關資訊可至青年職訓資源網查詢，或撥打免付費客服專線0800-777-888。

青年 勞動部

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