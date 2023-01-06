堅果用喝的！不飽和脂肪酸幫長輩思緒更靈活

堅果含不飽和脂肪酸及膳食纖維，是最佳營養補充品。 圖／李清宇 拍攝

家中長輩上了年紀，反應力遲緩、記憶變差，要怎麼幫忙長輩找回思緒靈活力？

堅果豐富營養，幫助思緒更靈活堅果一直被公認是健康食物，堅果的好油脂吃起來很有飽足感，那堅果為什麼可以幫助思緒靈活運用？關鍵在堅果好油脂內含有大量的不飽和脂肪酸，能促進反應力及思緒靈活力。

堅果所含的不飽和脂肪酸，例如亞油酸和亞麻酸，是幫助調整體質的健康油脂來源，可以幫助身體機能健康運作，堅果也可以「用喝的」更容易成為幫助長輩在日常生活中思緒更靈活的最佳補充品。

堅果中除了豐富的不飽和脂肪酸以外，從營養角度來看，天然的堅果類食物更是膳食纖維、維生素E等營養素的良好來源，其中膳食纖維可以幫助維護消化道健康，提供飽足感。大多膳食纖維含量多的食物，口感較硬、長輩難入口，透過「用喝的堅果飲」將堅果研磨後進行沖泡，幫助咀嚼不便的長者，更能輕鬆地隨時補充營養。

每天一杯就能滿足長輩日常所需營養。 圖／李清宇 拍攝

想吃健康咬不動？ 高齡族用喝的補充關鍵營養素

許多長輩因為咀嚼吞嚥功能退化，雖然知道要補充營養素、飲食要均衡，但就是咬不動，常會避吃蔬果、肉類及太硬的食物，導致營養攝取不足，不只降低反應力、身體機能退化快速，思緒靈活度更是大不如前。

牙口不好、咬不動該怎麼補充營養？更別說是六大類食物之一的堅果營養了。國健署建議，高齡營養飲食應該採取「三好一巧」原則，也就是讓長輩「吃得下、吃得夠、吃得對、吃得巧」，調整食材質地的軟硬度、適口性，落實充足的營養攝取。

要讓牙口不好的長輩輕鬆吃得下，醫師、營養師都建議可以補充「喝的」綜合營養素。選擇含有多種營養素、少負擔又好入口的營養食品，方便長輩隨手補充關鍵營養素。堅果專家「萬歲牌」推出全天然什穀堅果飲系列，堅果用喝的，長輩好吞嚥、輕鬆補足不飽和脂肪酸，補足長輩所需營養，讓日常反應力更敏捷。

醫師、營養師建議補充「喝的」綜合營養素，能促進反應力及思緒靈活力。 圖／李清宇 拍攝

好喝又健康 萬歲牌全天然什穀堅果飲萬歲牌「黑穀藜麥堅果飲」，全天然無加糖，沒有人工及化學添加物，結合堅果與黑穀兩大養生食材，嚴選高品質的堅果與多種穀物調配而成，喝得到黑豆、黑糯糙米、燕麥、藜麥、薏仁等精華營養，輕鬆補足不飽和脂肪酸，以及豐富的膳食纖維，幫助靈活反應。

萬歲牌堅果飲使用低溫烘焙保留堅果營養，透過將整顆堅果「原果研磨」的技術，更讓堅果顆粒變得更適口、更好吞嚥，方便快速沖泡，對長輩和全家人來說，都是很好的營養食物來源。

萬歲牌堅果飲每包都有安心履歷，包裝外QRcode手機一掃相關產品產地、檢驗資訊公開透明，選擇國內食品大廠，更能讓長輩安心補充營養時，可以更輕盈無負擔。

萬歲牌堅果飲，以「原果研磨」的技術將整顆堅果，變得更適口、好吞嚥。 圖／李清宇 拍攝

商品推薦