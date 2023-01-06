神回顧／你跟上了嗎？2022最夯時事社群梗Top 10

你跟風了嗎？

回顧2022年，不少網友會利用時事結合創意來做梗圖，許多梗圖迷因就此網路上瘋傳，連各家品牌的社群小編們也會合自家特點，來推廣商品或活動，除了順應潮流之外，有趣的內容更能打動受眾、引發共鳴。

隨著2022年的結束，你還記得一年之中有哪些時事梗嗎？這次《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，調查出最受網友討論的「十大時事社群梗」，快一起來看看你跟風了哪些吧！

image source:meme 梗圖倉庫

No.10 可不可以放進去一下下就好

阿美族創作歌手巴大雄的單曲《可不可以放進去一下下就好》在9月上線後掀起廣大討論，上傳5天內點閱率就突破150萬，更被網友封為2022年神曲，洗腦的旋律配上有趣的歌詞內容，也讓這首歌在社群上迅速引起討論，

MV甚至請到天后A-Lin特別出演，讓許多網友感到驚喜，「居然請到A-Lin？」、「多了A-Lin不知道為什麼感覺更好笑了」，歌詞的內容也意外引起網友們討論「歌詞真的充滿惡趣味，但好有趣」、「好好笑又很奇杷的歌欸」，但不少律師和網友都發文批評，「歌詞這樣真的可以嗎？」、「這是性侵起手式吧」、「真的不要亂嘗試」。

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No.9 美輪明宏桌布

2022年初因為台劇《華燈初上》裡的話題角色「寶寶」與美輪明宏相似，意外讓網友找到日本的都市傳說：只要將手機桌布換成日本藝人美輪明宏的照片，就能招來好運，在台灣掀起一股「美輪明宏之亂」，甚至還有針對不同功能招好運的各種美輪明宏桌布，火紅的程度燒回日本，還讓美輪明宏本人親自回覆台灣粉絲。

當時許多網友換了桌布後，也分享自己遇到的好運，「從來沒中過發票突然中了」、「尾牙就靠這個抽大獎」、「真的很誇張，居然中了刮刮樂」、「換了招桃花版本的，交友軟體馬上配對成功」、「至今仍沒有解的都市傳說，但好神」。

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No.8 亞馬遜姐：你知道這是什麼嗎？

以一句「你知道這是什麼嗎？」出名的亞馬遜姐Ellen Lin，在YouTube上以洗版式廣告快速竄紅，在網路上掀起熱議。面對網友批評，廣告洗版讓人看了很煩躁，亞馬遜姐也再次拍新廣告回應「所以如果你沒興趣請按掉，別浪費我的廣告投放預算」。

亞馬遜姐的兩次廣告，都在社群上有一定的討論度，「真的看到好煩」、「完全不想看到欸」，但同時也引起模仿風潮，甚至不少人會用「你知道這是什麼嗎？」來當作發文開頭，「某種程度上其實是成功的負面行銷」、「真的是洗版式的廣告，好煩但是好洗腦」。

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No.7 手機號碼20年沒換

藝人大S離婚三四個月後，就閃電宣布再婚具俊曄，並表示兩人是因為20年來從未換過電話號碼，才得以重新聯繫上，立刻引發熱議，「手機號碼20年不換」的熱潮也在社群上風靡，不少網友紛紛用此開玩笑。

不只引起網友熱議，「20年沒換，我的男朋友還是不在」、「20年了，我身邊依舊不變，一樣沒有人」。就連各大品牌，也紛紛以「20年不換的品質」、「我們電話號碼也都沒變，一直在等著你們打來預約」，就連內政部當時也搭上這波熱潮，在臉書上圖卡寫道「遇到真愛可能花20年，預約結婚不用20分鐘」。

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No.6 台北女子圖鑑

由桂綸鎂主演的台北女子圖鑑，一播出就立刻引起爭議，劇中刻意刻畫台北人和台南人的差異也讓許多人表示「氣到吐血」，在社群上引起不少討論，同時也出現了一堆「圖鑑」系列的迷因梗圖，網友跟社群小編們都發揮創意，創造出許多圖鑑。

除了台北女子圖鑑之外，網友也創造出了「新北男子圖鑑」、「男友圖鑑」、「彰化爌肉飯圖鑑」等各式各樣的圖鑑，「好多人做美食圖鑑好好用，可以用這個圖鑑去找美食」、「劇很白癡又很難看，但確實造成了風潮」、「這是負面行銷吧！真的是全部的人都在用這個當梗」。

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No.5 注意看這個男人太狠了

在網路上，會有許多人喜歡拍攝影劇介紹的短片，將戲劇作品濃縮剪輯，再加上旁白解說，許多人就會在開頭放上較為特別的畫面並配上「注意看這個…太狠了」來吸引觀眾的目光，讓觀眾願意看下去，之後由於大量的解說片都會使用該句台詞，也讓這句台詞成為了流行語，來講述一些較為特別或誇張的行徑。

不只用在解說片上，不少新聞或是貼文也會使用「這個….太狠了」、「這個…太扯了」等，不少社群小編也會在貼文開頭加上這句話來吸引大家，「真的是超萬用，現在還會用」、「用來形容奇人異事真的超好用」、「現在每個社群開頭都用這句話哈哈XD」。

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No.4 關於我可能讓你很意外的10個point

「關於我可能讓你很意外的10個point」是由臉書用戶發起的活動，因為每個人都能參與且內容相當有趣，更有許多KOL跟品牌也跟風發文，從臉書開始傳出去，接著在各大社群平台上掀起流行，當時可以說是每個人或是品牌都在發文。

除了「關於我可能讓你很意外的10個point」，當時也衍生出「關於我可能讓你不意外的point」、「關於我可能讓你沒有很意外的point」等相關Hashtag，「當時真的大家都在發」、「知道了很多大家的秘密」、「根本是秘密揭露大會」、「當時剛認識人的時候也會玩這個來熟悉對方」。

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No.3 楊丞琳海鮮論

楊丞琳在演出中國綜藝節目《還有詩和遠方》時表示：「其實我在台灣沒吃過什麼海鮮，早年家裡的經濟壓力也挺大的，其實吃海鮮是奢侈的在那」，接著又強調「我在台北長大，但我是廣東人」，這段發言迅速引起網友討論與批評，內政部也加入玩梗，在用「笑死」列舉七大詐騙範例時，竟然出現：「笑死，竟然有人說在台灣吃海鮮很奢侈」，遭網友批評後道歉，並下架。

當時網友們紛紛發出「海鮮照」，並表示「原來我是有錢人，有來我很奢侈」、「今天吃海鮮了嗎？你真奢侈。」、「我今天中午吃海鮮粥，根本財富自由了」、「照這個情況，我應該早就是富豪了？」

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No.2 九天玄女降肉

YouTuber阿翰在影片「算命阿姨 九天玄女之天女散花」中，化身成為算命阿姨「廖麗芳」，並自稱「九天玄女唯一指定姊妹」，過程不斷喊著「800英呎、500英呎，降肉、降肉！100英呎、中華路二段55號收到！」，洗腦又有趣的台詞也掀起一陣模仿風潮，就連在影片中位於中華路二段55號的和平當鋪也爆紅。

「降肉」的火熱程度，也吸引不少明星、網友跟上這股風潮，「這個台詞真的太經典」、「全部的人都知道降肉」，影片中用鍋子爆爆米花的片算命的片段，讓不少爆米花、鍋具和其他各大品牌開始結合自家商品特點和九天玄女降肉梗來行銷商品。

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No.1 去柬埔寨打工

在去年7、8月時，YouTuber好棒Bump吹哨柬埔寨詐騙亂象，讓媒體與警方關注柬埔寨詐騙問題，詐騙集團以「高薪、零經驗」等優渥待遇，讓不少人受騙前往柬埔寨卻遭囚禁、虐待回不了台。就算警方在機場阻止民眾前往柬埔寨，但仍不少人執意前往。「柬埔寨」也成為當下火熱的時事梗之一。

不少店家與網友也紛紛以「柬埔寨」來玩梗，「去柬埔寨打工了，休息一個月」、「真的有夠白目，是不是想去柬埔寨打工？」、「你那麼笨，怎麼還在這裡」。就連消防局徵才也寫下「保證回台灣」，讓不少網友大讚：「真的很會跟時事欸」、「好有創意，馬上跟時事玩梗」。

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【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】



分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2022年1月1日至2022年12月27日，共1年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『時事社群梗』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」輿情分析系統

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