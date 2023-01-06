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台鐵春節疏運第二波加開212班次 1月10日開放訂票
因應春節連假旅運需求，台鐵局原計畫加開全線各級列車287列次、加掛車廂144輛次疏運旅客，考量春節連續假期長達10天，旅客出遊需求高，再加開212列次加班車，總計加開499列次，1月10日0時起開放APP「台鐵e訂通」、網路、超商及電話語音訂票。
台鐵局表示，第二波加班車1月19日至29日包括對號列車東部幹線（樹林-台北-台東）加開47列次；西部幹線加開20列次；跨線（彰化-台北-花蓮）（新竹-台北-花蓮）加開26列次。另（彰化-蘇澳）加開20列次區間快車（經海線），總計今年春節連續假期疏運共加開499列次，全線座位數較去年春節疏運可再增加約45萬個座位，整體運能提升12%。
台鐵局表示，今年元旦疏運整體列車準點率達95.94％，較去年元旦連假準點率87.95％提升7.99％，行車事件數也由去年16件降低為5件，降低幅度為68.75%，春節疏運將延續元旦疏運的效能，並投入EMU3000特仕車開行加班車、準備充分預備編組、加強車輛及行車運轉設備維護。
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