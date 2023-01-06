快訊

扯下高中女生內褲當街赤裸凌虐 惡男18年後判5年

不等新竹棒球場4月驗收搶先揭弊 高虹安是怕背黑鍋？

新竹棒球場爆偷工減料 林智堅首度發「4點聲明」回應高虹安

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台鐵春節疏運第二波加開212班次 1月10日開放訂票

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
台鐵春節第2波加開班次表。圖／台鐵局提供
台鐵春節第2波加開班次表。圖／台鐵局提供

因應春節連假旅運需求，台鐵局原計畫加開全線各級列車287列次、加掛車廂144輛次疏運旅客，考量春節連續假期長達10天，旅客出遊需求高，再加開212列次加班車，總計加開499列次，1月10日0時起開放APP「台鐵e訂通」、網路、超商及電話語音訂票。

台鐵局表示，第二波加班車1月19日至29日包括對號列車東部幹線（樹林-台北-台東）加開47列次；西部幹線加開20列次；跨線（彰化-台北-花蓮）（新竹-台北-花蓮）加開26列次。另（彰化-蘇澳）加開20列次區間快車（經海線），總計今年春節連續假期疏運共加開499列次，全線座位數較去年春節疏運可再增加約45萬個座位，整體運能提升12%。

台鐵局表示，今年元旦疏運整體列車準點率達95.94％，較去年元旦連假準點率87.95％提升7.99％，行車事件數也由去年16件降低為5件，降低幅度為68.75%，春節疏運將延續元旦疏運的效能，並投入EMU3000特仕車開行加班車、準備充分預備編組、加強車輛及行車運轉設備維護。

台鐵局原計畫加開全線各級列車287列次、加掛車廂144輛次疏運旅客，考量春節連續假期長達10天，旅客出遊需求高，再加開212列次加班車，總計加開499列次。圖／台鐵局提供
台鐵局原計畫加開全線各級列車287列次、加掛車廂144輛次疏運旅客，考量春節連續假期長達10天，旅客出遊需求高，再加開212列次加班車，總計加開499列次。圖／台鐵局提供
台鐵局原計畫加開全線各級列車287列次、加掛車廂144輛次疏運旅客，考量春節連續假期長達10天，旅客出遊需求高，再加開212列次加班車，總計加開499列次。圖／台鐵局提供
台鐵局原計畫加開全線各級列車287列次、加掛車廂144輛次疏運旅客，考量春節連續假期長達10天，旅客出遊需求高，再加開212列次加班車，總計加開499列次。圖／台鐵局提供
台鐵局原計畫加開全線各級列車287列次、加掛車廂144輛次疏運旅客，考量春節連續假期長達10天，旅客出遊需求高，再加開212列次加班車，總計加開499列次。圖／台鐵局提供
台鐵局原計畫加開全線各級列車287列次、加掛車廂144輛次疏運旅客，考量春節連續假期長達10天，旅客出遊需求高，再加開212列次加班車，總計加開499列次。圖／台鐵局提供
台鐵局原計畫加開全線各級列車287列次、加掛車廂144輛次疏運旅客，考量春節連續假期長達10天，旅客出遊需求高，再加開212列次加班車，總計加開499列次。圖／台鐵局提供
台鐵局原計畫加開全線各級列車287列次、加掛車廂144輛次疏運旅客，考量春節連續假期長達10天，旅客出遊需求高，再加開212列次加班車，總計加開499列次。圖／台鐵局提供
台鐵局原計畫加開全線各級列車287列次、加掛車廂144輛次疏運旅客，考量春節連續假期長達10天，旅客出遊需求高，再加開212列次加班車，總計加開499列次。圖／台鐵局提供
台鐵局原計畫加開全線各級列車287列次、加掛車廂144輛次疏運旅客，考量春節連續假期長達10天，旅客出遊需求高，再加開212列次加班車，總計加開499列次。圖／台鐵局提供
台鐵局說，（彰化-蘇澳）加開20列次區間快車（經海線）。圖／台鐵局提供
台鐵局說，（彰化-蘇澳）加開20列次區間快車（經海線）。圖／台鐵局提供

元旦連假 春節 台鐵

延伸閱讀

台中福田水資中心「萌兔」現身 成春節親子共遊好去處

苗栗竹南鎮博愛公園風雨球場近日完工 預計春節前開放啟用

憂春節疫情 中國地方政府又喊出「非必要不返鄉」

春節拜拜恐湧入大批車潮 過境北港車輛可改走這2條路線

相關新聞

環保署預告 7月1日起旅宿業不主動提供一次性備品

繼公務機關禁訂一次性餐盒便當後，環保署今再預告「一次用旅宿用品限制使用對象及實施方式」草案，未來飯店旅館、民宿、露營地，...

台鐵春節疏運第二波加開212班次 1月10日開放訂票

因應春節連假旅運需求，台鐵局原計畫加開全線各級列車287列次、加掛車廂144輛次疏運旅客，考量春節連續假期長達10天，旅...

「政府發6000領錢簡訊」是假的！ 數位部一張圖教你辨別詐騙簡訊

數位發展部今（6）日表示，有民眾收到偽冒本部名義發送的詐騙簡訊，數位部接獲訊息後已向警方165反詐騙專線完成報案。經查由...

主婦大掃除痛到肩膀不能抬 可靠這3招解除疼痛

農曆春節將到，家戶開始掃除，高雄一名40歲家庭主婦因展開居家大清掃，結果肩膀抬舉時疼痛難耐，就醫檢查發現是旋轉肌群的肌腱...

「年前一周有強冷空氣」 彭啟明：春節可能偏冷 迎風面降雨機率高

天氣風險公司天氣分析師方俊元說，今天在冷鋒東移通過後，下午冷空氣將逐漸影響，北部及東半部天氣仍是多雲到陰有短暫陣雨，不過...

擔心子宮突然爆炸 35歲媽媽冒命挺過「疤痕外孕」喜獲女兒

無畏疤痕外孕，媽媽冒生命危險產下女兒。35歲楊小姐數年前曾因剖腹產留疤痕，又因疤痕外孕而終止妊娠，當得知未來懷孕時，有極...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。