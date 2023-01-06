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病主法四週年記者會 石崇良揭示簽署目標

攝影中心／ 記者曾吉松／台北即時報導
衛福部上午舉行「穿越生命之河 預見未來的自己」病主法四週年記者會，器捐病主中心董事長石崇良（中）、器捐病主中心執行長劉越萍（右二）、台北慈濟醫院「預立醫護諮商門診商」醫師常佑康（右一）、護理師譚敦慈（左一）、資深女演員譚艾珍（左二）等人 出席，石崇良並揭示期待在實體諮商與線上諮商共同帶動下，讓預立醫療決定的人數可倍增成長。記者曾吉松／攝影
衛福部上午舉行「穿越生命之河 預見未來的自己」病主法四週年記者會，器捐病主中心董事長石崇良（中）、器捐病主中心執行長劉越萍（右二）、台北慈濟醫院「預立醫護諮商門診商」醫師常佑康（右一）、護理師譚敦慈（左一）、資深女演員譚艾珍（左二）等人 出席，石崇良並揭示期待在實體諮商與線上諮商共同帶動下，讓預立醫療決定的人數可倍增成長。記者曾吉松／攝影

衛福部上午舉行「穿越生命之河 預見未來的自己」病主法四週年記者會，器捐病主中心董事長石崇良、器捐病主中心執行長劉越萍、台北慈濟醫院「預立醫護諮商門診商」醫師常佑康、護理師譚敦慈、資深女演員譚艾珍等人 出席，石崇良並揭示期待在實體諮商與線上諮商共同帶動下，讓預立醫療決定的人數可倍增成長。

衛福部上午舉行「穿越生命之河 預見未來的自己」病主法四週年記者會，護理師譚敦慈（右）、資深女演員譚艾珍（左）等人出席。記者曾吉松／攝影
衛福部上午舉行「穿越生命之河 預見未來的自己」病主法四週年記者會，護理師譚敦慈（右）、資深女演員譚艾珍（左）等人出席。記者曾吉松／攝影
衛福部上午舉行「穿越生命之河 預見未來的自己」病主法四週年記者會，台北慈濟醫院「預立醫護諮商門診商」醫師常佑康出席。記者曾吉松／攝影
衛福部上午舉行「穿越生命之河 預見未來的自己」病主法四週年記者會，台北慈濟醫院「預立醫護諮商門診商」醫師常佑康出席。記者曾吉松／攝影
衛福部上午舉行「穿越生命之河 預見未來的自己」病主法四週年記者會，器捐病主中心董事長石崇良、器捐病主中心執行長劉越萍、台北慈濟醫院「預立醫護諮商門診商」醫師常佑康、護理師譚敦慈、資深女演員譚艾珍等人 出席，石崇良並揭示期待在實體諮商與線上諮商共同帶動下，讓預立醫療決定的人數可倍增成長。記者曾吉松／攝影
衛福部上午舉行「穿越生命之河 預見未來的自己」病主法四週年記者會，器捐病主中心董事長石崇良、器捐病主中心執行長劉越萍、台北慈濟醫院「預立醫護諮商門診商」醫師常佑康、護理師譚敦慈、資深女演員譚艾珍等人 出席，石崇良並揭示期待在實體諮商與線上諮商共同帶動下，讓預立醫療決定的人數可倍增成長。記者曾吉松／攝影

石崇良 病主法 譚敦慈

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