病主法四週年記者會 石崇良揭示簽署目標
衛福部上午舉行「穿越生命之河 預見未來的自己」病主法四週年記者會，器捐病主中心董事長石崇良、器捐病主中心執行長劉越萍、台北慈濟醫院「預立醫護諮商門診商」醫師常佑康、護理師譚敦慈、資深女演員譚艾珍等人 出席，石崇良並揭示期待在實體諮商與線上諮商共同帶動下，讓預立醫療決定的人數可倍增成長。
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