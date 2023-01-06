兔年轉運出遊 林務局推森林遊樂區春節生肖專屬攻略

兔年即將來到，生肖屬兔、雞、馬、鼠、龍的朋友們，不妨到森林裡走走，讓大自然為自己淨化身心、帶來好運。農委會林務局特別為兔年適逢太歲正沖、偏沖的朋友們，推薦適合出遊的國家森林遊樂區，祝大家在新的一年平安健康，「鴻兔大展，前兔似錦」。

肖兔：肖兔的朋友，正值太歲之年，可能較為奔波辛勞，運勢起伏大，富源與太平山國家森林遊樂區分別有瑞穗溫泉與鳩之澤溫泉，可以好好療癒一下自己，洗去一身疲憊，以健康的泉水迎來豐盛喜悅的新開始。歡迎屬兔的朋友們利用假期前往泡湯，舒緩工作累積的壓力。

肖雞：肖雞的朋友今年適逢太歲相沖，生活可能較多操勞煩惱，內洞、滿月圓、奧萬大與雙流國家森林遊樂區擁有美麗的瀑布景色，森林、瀑布與潺潺溪流帶來豐沛的負離子，搭配步行運動提升血液循環，可以有效降低血壓與提升免疫力，歡迎屬雞的朋友們到園區裡散步、伸展、做瑜珈，減緩焦慮，放鬆身心。

肖馬：肖馬的朋友，運逢太歲沖破，可能較容易與家人朋友產生磨擦，墾丁國家森林遊樂區年初一至初七推出「2023新年樂玩趴兔─墾森名偵探」解謎遊戲，歡迎屬馬的朋友與家人好友前往挑戰，增進感情，在新年一開始為彼此留下美好回憶。

肖鼠：肖鼠的朋友，本年遭遇太歲相刑，對外人際關係上可能會有些心煩，大雪山、阿里山國家森林遊樂區擁有壯闊雲海與美麗的晚霞，肖鼠的朋友，不妨相揪家人好友上山賞景，使自己身心靈重新得力。

肖龍：肖龍的朋友今年害太歲，如果有新推展的工作項目，較容易產生波折，需要給自己喘口氣的時間，找回內心平靜，才有力量面對挑戰。位於花蓮的大農大富平地森林園區，春節期間適逢油菜花季，歡迎屬龍的朋友來徜徉在藍天白雲與縱谷大地之間，迎著微風騎腳踏車，欣賞金黃花海，暫時把工作拋在腦後，與家人朋友共譜愉快的新春回憶。

特別提醒，「除夕」當天各森林育樂場域，只有武陵、阿里山與富源國家森林遊樂區，以及檜意森活村、阿里山林業鐵路正常營運；觀霧與八仙山國家森林遊樂區休園，但住宿山莊仍開放入住；其餘場域則休園1天。

林務局表示，除夕當晚仍有許多工作人員於場域服勤，如全年無休，24小時營業的阿里山國家森林遊樂區服務人員、阿里山林業鐵路列車司機、道班工與站務人員、登山山屋工作人員，以及其他國家森林遊樂區留守人員等，在除夕夜大家與家人團聚時，他們仍在場域內堅守崗位，為提供遊客安全優質的森林遊憩環境。

林務局各森林育樂場域詳細活動與免費接駁車資訊，請至林務局春節連假期活動資訊網頁（ https://recreation.forest.gov.tw/Files/Epaper/2023_82/ePaper_10082.pdf ）查詢，詳細春節假期開休園情形及各園區管制措施，請至台灣山林悠遊網查詢 ( https://recreation.forest.gov.tw/ )。 大農大富平地森林園區春節花海。圖／林務局提供

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