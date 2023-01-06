武陵農場22天櫻花季提前盛開 限額賞櫻專車今明開賣

今年武陵農場櫻花季2月7日至2月28日登場，共計22日，當地住宿開放預訂1分鐘即秒殺，武陵農場今年除了規畫10處站點，還推薦3大賞櫻秘境一覽櫻花海。公路總局祭出4大交通管制措施，每天開放6000人進場，未持有通行證者不得進入，也不開放未事先預約住宿散客自行開車前往，每日限量賞櫻專車共6路線，今天下午2點及明天起開賣。

武陵農場副場長胡發韜表示，農場每年有2萬1千多株櫻花，今年因暖冬花期較以往提前5天，2500個住宿名額今年僅開放1分鐘就秒殺，露營區也開放5分鐘就銷售一空，皆較往年踴躍。除了場內規畫10個站點，今年員工也推薦3大賞櫻秘境，包括觀月亭、 明福亭及桃子園，從至高點可俯瞰櫻花海，往七家灣溪更可看到整側櫻花林。

胡發韜指出，今年也首次試辦「友善高齡長者旅遊日」，2月7日花季首日，針對65歲以上長者推出300元套裝優惠，包括通行證核發、門票優惠、供應便當、無障礙步道及專人導覽賞櫻等友善服務，限額40名。他也建議，若不想在花期間人擠人，春節期間山櫻花預估盛開1至2成，民眾也可提前一睹風采。

公路總局今年規畫「場內總量管制、道路交通管制、團客預約入場、公共運輸接駁」等4大交通疏運措施。總量管制每日進場人數6000人，包括住宿1800人及一日遊4200人，其中一日遊平日團體票1600人、搭乘公共運輸遊客2600人；假日團體票1000人、搭乘公共運輸遊客3200人，住宿客可憑武陵農場製發通行證進場，團客需透過預約平台登記下載通行證，搭乘公共運輸遊客則由客運業者提供售票管道。

公總表示，櫻花季期間周邊道路將實施交通管制，包括台7甲線與中124線武陵農場入口管制無通行證車輛禁止進入；台7甲線45k~55k（思源埡口~中124線路口）路邊禁止臨時停車；聯外道路沿線設置大型牌面宣導。花季期間平日每日開放25部甲類（大型）遊覽車、21部乙類（中型）遊覽車及20部九人座車輛入場；假日每日開放20輛甲類(大型)遊覽車及10輛乙類（中型）遊覽車入場（須加裝GPS設備），須提前預約平台辦理登記。

另外，公共運輸接駁提供「國光客運台北車站－武陵農場」、「台北市府轉運站－武陵農場」、「宜蘭轉運站－武陵農場」、「羅東轉運站－武陵農場」、「三星鄉綜合運動場－武陵農場」及「梨山－武陵農場」等6路線，平日每天限額2600張車票、假日3200張，梨山出發路線今天下午2點開放售票，台北及宜蘭地區出發路線7日中午12點開賣。 武陵農場櫻花季每天開放6千人進場，未持有通行證者不得進入。圖為去年花季照。圖／公路總局提供

商品推薦