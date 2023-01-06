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境外汙染物來襲 中南部紅色警示將持續3、4天

聯合報／ 記者彭宣雅／台北即時報導
境外汙染物來襲，中南部空氣品質紅色警示，預計會持續3、4日。圖／取自環保署空氣品質監測網
境外汙染物來襲，中南部空氣品質紅色警示，預計會持續3、4日。圖／取自環保署空氣品質監測網

境外汙染物來了，環保署表示，根據空氣品質監測、模式模擬及中央氣象局預報資料，中國大陸北京到上海地區觀測到霾害現象， 預測7日清晨起受大陸冷氣團影響，挾帶境外汙染物南下影響台灣空氣品質，預估空品區多為橘色提醒等級，7日午後境外汙染物逐漸往南傳輸影響中南部地區，估計將會持續3、4天，有可能達到空氣品質紅色警示，請敏感族群多留意。

環保署監資處副處長胡明輝表示，這波主要是因為目前中國大陸北京附近汙染物累積很高，隨著台平陽高壓往下，會在明日開始影響台灣，環保署估計PM2.5濃度會在50至60左右，因為風向關係，8日、9日中南部吹東風，汙染物不易擴散，屆時將會出現紅色警示，特別提醒敏感族群特別留意，做好防護避免戶外活動。

胡明輝說，北部屆時橘色提醒、中南部紅色警示，主要是沒有風、風速緩慢汙染物沉積，預估要到1月10日左右，待天氣狀況好轉汙染物比較容易擴散，環保署會持續觀察。

環保署推估，6日至7日環境風場轉為東北風，須留意7日東北風可能挾帶境外汙染物影響台灣，南部地區位於下風處，汙染物易累積；8日至10日上午環境風場為偏東風，西半部地區位於背風側，擴散條件轉差，易有汙染物累積，10日午後至11日環境風場為東北東風至偏東風，中部以南仍位於下風處，汙染物易累積。

環保署表示，由於這次境外汙染可能有滯留於中南部的情形，環保署已事先通知各地方政府要注意空品變化狀況，即時要求轄區內主要汙染源進行降載或減排，同時也要加強轄內露天燃燒、營建工地以及堆置場等管制作為。而環保署也已經協調台電所管理的中火、興達及民營的麥寮等燃煤電廠在這段期間進行減排降載，共同降低空品惡化期間之影響。

環保署 空氣品質 北京

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