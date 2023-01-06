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台南市醫試辦「住院整合照護」 減輕家屬照顧、經濟壓力

聯合報／ 記者鄭維真／台南即時報導
南市醫試辦「住院整合照護計畫」，病人經評估需求合適性，由醫院安排護理及照護輔佐員共同照護，減輕家屬照顧與經濟壓力。圖／台南市立醫院提供
南市醫試辦「住院整合照護計畫」，病人經評估需求合適性，由醫院安排護理及照護輔佐員共同照護，減輕家屬照顧與經濟壓力。圖／台南市立醫院提供

隨著超高齡社會將至，照護人力的需求隨之上升，台南市立醫院獲衛福部通過，試辦「住院整合照護服務計畫」，減輕家庭照護負擔，也讓病人可以獲得適當的照護品質。

台南市立醫院長蔡良敏指出，人口老化，住院需求攀升，醫院看護需求大、人力不足，且費用比以往增加，有些家庭因費用昂貴而選擇自己照顧，可能出現「一人住院、全家住院」的困境，或是照顧的責任落在年長者身上，造成「老老照顧」現象，照顧者容易身心疲累。

蔡良敏表示，多數民眾沒有正確的照護知識，恐影響照護品質，因此希望藉由「住院整合照護計畫」，減低民眾經濟負擔與照顧壓力，病人也能獲得好的照護。

台南市立醫院通過衛福部評選，執行「住院整合照護服務試辦計畫」，醫院依病房特性及病人疾病嚴重程度的照護需求，安排適當護理及照護輔佐人員共同照護，讓病人在住院期間，家屬不用全時於醫院陪病照顧或另外自聘照服員，病人也能獲得連續性及完整性的照護。

病人經醫院評估需求適當性，由醫院安排照護輔佐人員，提供住院期間必要的照護服務，如身體清潔與舒適照護、排泄照護、膳食、活動及安全維護等，與現行自聘照顧服務員24小時1對1照顧方式不同，費用由健保與民眾分別負擔，依實際服務的住院日數收取，每日為900元。有需求民眾可諮詢護理站，或是洽詢（06）2609926轉21170、21168。

南市醫表示，如果是下列情形者不適用「住院整合照護服務計畫」，建議請專人照顧，包括重症患者、有精神疾病史、躁動、加護病房轉出、需隔離治療者、有3級以上壓力性損傷者、病情複雜需頻繁處置者（如管路多、有氣管內管、氣切、輔助呼吸器使用者）、重大手術者、其他經專業評估不適者。

台南 衛福部 患者

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