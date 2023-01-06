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原能會：核三廠1號機達滿載運轉 1月7日進行自主降載解聯配重調整
原能會表示，核三廠1號機機組自大修起動併聯後，目前已達滿載運轉，期間相關測試均符合電廠作業程序書規定；惟針對低壓汽機B台有軸承振動值偏高，雖仍符合要求。
原能會說，台電公司考量維持該機組運轉穩定性，規畫1月7日自主降載解聯進行配重調整相關作業；這次作業不涉及核安及輻射外釋問題，原能會會持續監督電廠相關檢查作業及機組運轉安全。
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