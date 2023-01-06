一張圖看高層極渦 鄭明典：現在維持明顯偏強狀態

中央氣象局長鄭明典在臉書分析高層極渦強度變化，他PO出北極上方30百帕（約25公里）高空的溫度變化的圖表，他說，圖表的灰色實線是氣候平均值，黑色實線是觀測值，最左邊是由9月開始記錄。

鄭明典說，一開始觀測值都在氣候平均值附近，表示極渦強度在「正常」範圍。氣候上極渦在12月下旬氣溫最低，但是今年過了氣候上的低點之後，極渦持續增強，現在極渦維持在一個明顯偏強的狀態。

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